A l'estiu, pocs deures i poques pantalles

L'estiu és el període de vacances més llarg de l'any escolar. Són prop de tres mesos de descans que, per als menors, a més de merescuts, són necessaris. Ho explica el psicopedagog de la Universitat Abat Oliba CEU Ramon Novella: "Un nen en etapa escolar necessita descansar més que un adult. Necessita canviar de rutina, ja que està en període d'aprenentatge i adquisició d'hàbits. Per rendir en condicions necessita aquests períodes de vacances encara que als adults ens puguin semblar exagerats".

La modificació de la rutina connecta amb la idea que les vacances han d'implicar descans, però, sobretot, canvi d'activitat. "El que no és bo és no fer res, o estar tot el dia jugant a la consola o a l'ordinador. Cal aprofitar el temps per fer aquelles activitats que durant el curs no es poden fer", subratlla Novella.

Un canvi d'aires que afecta també les tasques estrictament escolars. "A l'estiu es poden fer deures, però els justos. L'ideal és llegir, i si es pot llegir en família, millor", destaca aquest professor dels graus d'educació i de psicologia de la UAO CEU. Ara bé, "també és important no trencar radicalment amb l'àmbit escolar". El fet que el més recomanable sigui no carregar-se de deures no vol dir que no sigui "molt adequat" mantenir la lectura i l'escriptura a l'estiu.

No recórrer a “mainaderes digitals”

L'estiu, a més, propicia un tipus d'activitat que afavoreix la convivència amb amics i familiars. Aquest és un aspecte que cal potenciar especialment. Per aquesta raó, "cal recordar als pares que no poden ocupar o entretenir els seus fills amb mòbils, tauletes o dispositius: no són les mainaderes digitals. Cada vegada més, els nostres fills necessiten convivència familiar, molt de temps de dedicació a ells", apunta Novella.

"Cada vegada més, els nostres fills necessiten convivència familiar, molt de temps de dedicació a ells" Ramon Novella - psicopedagog

El fet que l'escola estigui tancada no equival a un parèntesi en l'educació i formació dels nens. Al contrari, el període vacacional és un moment ideal per desenvolupar aspectes que formen part d'un concepte integral d'educació. El professor de la UAO CEU es refereix, entre d'altres, a "l'ordre, la comunicació en la família, la generositat, el bon ús del temps lliure, la pràctica de l'esport o la gestió dels horaris".

Des del punt de vista familiar, el llarg descans estival representa una ocasió per disposar d'un temps per comunicar-se que no es té al llarg d'any. "Tot això també ajuda a conèixer molt millor els nostres fills i veure quins aspectes de la seva vida convé millorar, com l'aspecte emocional i la personalitat", destaca Novella.