L’educació com a eina de transformació

En una època amb pares hiperprotectors, alumnes estressats per tantes extraescolars, adults i infants enganxats a les pantalles de tota mena, adolescents impacients acostumats a resultats immediats, corrents educatius i de criança confrontats, etc., trobar-se amb els experts educatius de la plataforma independent EdBuilding (Edbuilding.org), de Sant Cugat del Vallès, és com acostar-se a un oasi on agafar forces per seguir en el camí. “En aquests tres primers anys de vida hem aconseguit un equip independent d’experts en educació, que no pertany a cap organització ni està adscrit a cap doctrina. La plataforma va néixer de la necessitat de transformar la societat a través de l’educació. El nostre lema és 'Formem-nos per transformar' perquè creiem que, com diu Malala Yousafzai [Nobel de la pau], l’educació és l’única solució. Ha de ser el primer de tot”, explica la la cofundadora Susana Garcia.

Juntament amb Noemí Royes -la coordinadora pedagògica-, Susana Garcia i José Antonio Muñoz formen l’equip directiu que ha mobilitzat uns 40 experts educatius -entre ells col·laboradors del Criatures com Enric Bastardas, Anna Manso i Juanjo Fernández- d’arreu del territori i ha creat 120 experiències formatives que han arribat a 1.500 usuaris.

Es tracta d'un equip independent d’experts en educació, que no pertany a cap organització ni està adscrit a cap doctrina

Aquests especialistes toquen temes tan diferents com les altes capacitats, les addiccions, el bullying, la coeducació, l’educació emocional, el dol i la resiliència o educar amb humor, entre d’altres. “Treballem molt a mida de les demandes que tenim, el que fem és artesania de l’educació. No ens dediquem a vendre fum ni a seguir corrents ni models, sinó que tenim la sort de tenir un equip de savis de diferents àmbits que van més enllà de la docència estricta: l’emprenedoria, l’educació emocional, la neurociència... Ens donem temps per trobar els millors assessors i dissenyar el millor format. Tallers, jornades, debats...”, apunta Royes. “Estem vivint una primavera pedagògica, amb molt interès de les AMPA, els centres educatius, els professionals del lleure i les institucions per replantejar els models clàssics. Per a nosaltres és important que, com a societat, ens donem temps per a la criança i l’educació. Des del respecte ajudem a escoltar atentament i acompanyem els infants i els joves en el seu procés d’aprenentatge des d’un vessant emocional, social i relacional”, subratlla.També considera que aquesta petita gran revolució en les maneres d’ensenyar i aprendre “s’ha de fer a les aules universitàries”: “Cal revisar alguns conceptes que, de vegades, han quedat desfasats”, assegura.

És important que, com a societat, ens donem temps per a la criança i l’educació

Amb el temps, l’equip d’experts d’EdBuilding han esdevinguts acompanyants dels acompanyants de l’educació: mares, pares, docents, monitors de lleure, claustres, famílies, organitzacions... “Aprenem molt d’ells, creem xarxa i ens enriquim amb els diferents punts de vista. Els nostres especialistes surten reforçats quan fan formació a docents i famílies”, afirmen. Fa tres anys que van desenvolupar el segell de qualitat pedagògica EdBuilding, que, prèvia revisió, testeig i validació, “acredita jocs educatius com a recursos didàctics amb valor pedagògic real”, com diu Garcia.

PLA D’EXPANSIÓ

Garcia explica que un cop consolidats com a plataforma educativa, la seva missió és créixer arreu del territori. “Els últims mesos hem començat a elaborar una pla estratègic a tres anys vista amb l’objectiu d’expandir-nos geogràficament per tot Catalunya, València, les Balears i Andorra, i esdevenir referents en tots els territoris de parla catalana. Tot plegat es farà mitjançant un pla d’adhesió d’usuaris i col·laboradors, als quals anomenem edbuilders”, conclou.