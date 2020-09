Les colònies més necessàries

Nens i nenes d'entre 7 i 17 anys gaudiran, del 6 al 10 de setembre, d'unes colònies gratuïtes de la mà de l'AECC-Catalunya contra el Càncer de Barcelona en plena natura, als peus del Parc Natural del Montseny, a la casa Castell de Fluvià (Sant Esteve de Palautordera, Vallès Oriental). Tots els participants tenen una cosa en comú: tenen un membre de la seva família nuclear malalt de càncer, ja sigui el seu germà o germana, pare o mare.

Tots els participants tenen una cosa en comú: tenen un membre de la seva família nuclear malalt de càncer

L'associació, malgrat la situació d'emergència sanitària pel covid-19, ha mantingut les dues edicions de colònies d'aquest any, que excepcionalment compartiran dates i emplaçament, però mantindran espais, monitors i activitats diferents perquè les necessitats no són les mateixes. Així, les colònies AECC per a germans i per a fills de malalts de càncer arribaran a la 16a i 4a edició, respectivament.

"Aquest any més que mai, les colònies són molt importants. El confinament ha sigut difícil per a tothom, però aquests nens i joves l'han viscut amb una situació de fragilitat com és tenir un germà o un pare o mare amb càncer. Per això necessiten un gran acompanyament emocional, socialitzar-se amb altres nens en la seva mateixa situació i desconnectar", explica Teresa López-Fando, coordinadora de les colònies i de programes i serveis de l'AECC de Barcelona

Els campaments tenen l'objectiu que els participants gaudeixin d'un espai de diversió per poder parlar amb altres companys que viuen la mateixa situació

Els campaments tenen l'objectiu que els participants gaudeixin d'un espai de diversió per poder parlar amb altres companys que viuen la mateixa situació. Mitjançant activitats terapèutiques, en forma de tallers psicoeducatius, però també amb activitats lúdiques com gimcanes, excursions, manualitats, jocs de nit i piscina, podran compartir i expressar la seva experiència personal.

“Les colònies sorgeixen a partir de les necessitats que tenen els pares sobre la manera de tractar la malaltia amb els nens, dels dubtes sobre com se'ls n'ha d'informar o explicar. Són una oportunitat perquè ho entenguin de la millor manera possible”, afirma Teresa López-Fando. “Una de les activitats més importants és el taller de les emocions, on els participants poden expressar què senten i compartir-ho amb altres nens que estan passant el mateix que ells”.

Els participants compartiran experiències a través d’activitats terapèutiques, lúdiques, esportives i tallers psicoemocionals

De vegades, els germans de nens amb càncer veuen com les seves necessitats són menys considerades a casa, o no reben el suport que els caldria per fer les seves activitats quotidianes, perquè la situació porta els pares a dedicar la major part de les energies a atendre les necessitats del nen malalt.

Segons estudis realitzats pels professionals de l’associació, està demostrat que hi ha una relació causal entre la participació en les colònies dels germans sans i el seu nivell de comunicació sobre la malaltia, la seva implicació amb el familiar malalt i l'expressió emocional. Per això és important que rebin informació fiable i disposin d’un context de comunicació emocional adequat.

Són les úniques colònies a tot Espanya per a fills de malalts de càncer

"Les colònies que organitza l'AECC ofereixen supervisió i seguiment emocional de la vivència amb el càncer. Psicòlegs professionals acompanyen els nens i joves per treballar i identificar les emocions de tenir un familiar amb càncer, i els ajuden a valorar comportaments diferents si n'hi ha de disfuncionals", assegura López-Fando.

Totes les activitats es duran a terme seguint les indicacions, mesures higienicosanitàries i els criteris generals per a l'organització de les activitats de lleure educatiu que ha establert la Generalitat de Catalunya aquest estiu.