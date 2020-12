Joguines per a tots els infants

La Fundación HM Obra Social Nens ha posat en marxa la seva tradicional campanya de recollida de joguines Una joguina per un somriure amb l’objectiu de superar els 10.500 paquets que es van repartir l’edició anterior. Aquest 2020 està sent complicat per a moltes famílies, de manera que aquesta iniciativa s'ha tornat més necessària que mai. Amb aquest objectiu, s'ha estès aquesta acció solidària, s'han incrementat els punts de recollida de joguines i s'han situat en tota la xarxa assistencial del Grup HM Hospitales a Barcelona. Així, si hi voleu col·laborar heu de saber que els centres hospitalaris HM Delfos i HM Sant Jordi i les policlíniques HM Sant Andreu i HM Collblanc se sumen en aquesta ocasió a l'Hospital HM Nens.

Per al director de la Fundación HM Obra Social Nens, el Dr. Javier Massaguer, aquest any la campanya de recollida de joguines "té un significat molt especial" per a ells. "Fa temps que treballem i ens esforcem per veure somriure un nen, a qui acostumes a veure sempre trist perquè la seva família no té recursos per proporcionar-li el que altres nens del seu entorn tenen amb normalitat, però aquest Nadal, sens dubte, és diferent. Mai havíem viscut una situació com l'actual i sabem que el nombre de famílies que necessiten ajuda augmenta cada dia. Amb un petit esforç es pot aconseguir molt. Per això, demanem a tots els que tenen l'oportunitat que actuïn amb el cor i col·laborin amb nosaltres. Ells els necessiten".

L'objectiu és fer arribar joguines als nens de Barcelona en situació d’exclusió social

Aquesta campanya es va iniciar l'1 de desembre passat i estarà activa fins al 5 de gener. La nit de Reis marcava tradicionalment la finalització de la col·lecta, i la Fira de Reis de la Gran Via de Barcelona era el lloc escollit per a moltes famílies per fer la donació de joguines en aquesta tarda tan familiar. Com que aquest any no es pot dur a terme aquesta activitat per les necessàries mesures de seguretat motivades pel covid-19, la Fundación HM Obra Social Nens ha decidit reforçar la plataforma en línia de participació en la campanya.

Aquesta acció solidària s'estén a tots els centres d’HM Hospitales a Barcelona

Així, a través d'aquest enllaç s'hi podrà participar sense sortir de casa i optar per diferents aportacions econòmiques (5, 10, 15 i 25 euros), que serviran per comprar les joguines que posteriorment seran repartides entre les famílies afavorides per la Fundación HM Obra Social Nens.

Al marge d'aquesta campanya de recollida de joguines, la Fundación HM Obra Social Nens té diversos projectes en funcionament al llarg de tot l'any, la finalitat dels quals és beneficiar la salut dels nens sense recursos de Barcelona. En aquest sentit, també es poden fer contribucions puntuals o periòdiques destinades a proporcionar un tractament dental, a millorar la salut visual, a administrar vacunes no finançades per la sanitat pública o a atendre la salut emocional dels que viuen en situació d'exclusió social. La informació sobre aquests projectes la podeu ampliar en aquest enllaç.