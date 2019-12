Un calendari contra el canvi climàtic

Si la vostra canalla, i vosaltres mateixos, esteu preocupats pel canvi climàtic i el futur del planeta, us pot interessar tenir a casa el calendari d’en Jan i la Berta, un calendari infantil que vol ser una eina per ajudar a crear consciència i, així, caminar cap a un món més sostenible, solidari i humà. En el calendari del 2020 parlen del canvi climàtic: què el provoca i què podem fer per frenar-lo.

Els impulsors de la iniciativa destaquen que el calendari pot ser una eina molt efectiva per explicar coses tan importants com la problemàtica dels animals en perill d’extinció o el canvi climàtic. I per què? La resposta és senzilla: tothom té un calendari penjat a casa. Això facilita que, durant tot un any, la nena o el nen vagi prenent consciència que preservar el planeta és cosa de tots. El calendari d’en Jan i la Berta està pensat perquè l’infant s’identifiqui amb les experiències que li expliquen els protagonistes i interactuï amb ells, una manera lúdica de fer entendre a l’infant la importància que tenen certs hàbits quotidians per a la construcció d’un món més sostenible.

El calendari està dividit en tres blocs: les 3 R ecològiques (Reduir, Reciclar i Reutilitzar); l’estalvi energètic i mobilitat sostenible; i el consum responsable.

Al llarg del calendari, en Jan i la Berta interactuen amb l’infant, convidant-lo a explicar les seves experiències amb la intenció que prengui consciència, d’allò que fa en el seu dia a dia i així pugui veure quines coses pot millorar fent-se responsable dels seus actes.

Al final del calendari hi ha uns entreteniments, en clau d’humor, que ajudaran a consolidar el missatge transmès d’una forma divertida. Els requadres són grans per poder escriure-hi notes, conté adhesius i hi ha marcats els dies mundials pel que fa a l'economia social, solidària i sostenible. Teniu més informació aquí.