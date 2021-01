Per què han de saber llegir (i entendre el que llegeixen)

La lectura és una destresa bàsica per a l'adquisició de coneixement. Una bona fluïdesa lectora permet que entenguem el món que ens envolta, ens obre les portes del coneixement i estimula la nostra inspiració i imaginació. Per això, la comprensió lectora és un pilar bàsic en l'aprenentatge en totes les àrees curriculars de l'educació primària i secundària, no només en les assignatures relacionades amb la lingüística.

No obstant això, els resultats dels alumnes espanyols en les proves internacionals de lectura, com PISA, demostren que queda molt camí per recórrer en aquest àmbit quan l'alumnat acaba l'ESO. Així, els resultats de PISA 2018 de lectura a Espanya, publicats fa unes setmanes, lluny de millorar llancen un descens de 19 punts respecte a l'anterior informe (496 el 2015 i 477 el 2018), el pitjor resultat en 14 anys. Els experts consideren que aquest descens pot arribar a equivaldre a mig curs escolar.

La comprensió lectora millora el rendiment acadèmic dels alumnes no només en assignatures de llengua, sinó en la resta de les disciplines

Davant d'aquest panorama, com van fer fa gairebé una dècada amb les matemàtiques, els creadors de Smartick han dedicat els últims dos anys a "reproduir" el mètode personalitzat d'aprenentatge de matemàtiques de reconeixement mundial i han desenvolupat un programa individualitzat basat en la intel·ligència artificial per ajudar a millorar l'aprenentatge de la lectura dels nens d'infantil i la mecànica i comprensió lectora dels infants de primària i secundària. L'objectiu del programa Smartick Lectura és que les criatures aconsegueixin llegir de manera fluïda, comprenent el que llegeixen, gaudint de la lectura i potenciant la imaginació i creativitat.

El reconegut mètode basat en intel·ligència artificial d'aprenentatge personalitzat de les matemàtiques incorpora ara el de lectura

La intel·ligència artificial de Smartick permet oferir un pla d'estudis personalitzat, adaptant en temps real el ritme i la dificultat a l'alumne, permetent-li que treballi sempre en la frontera del seu màxim nivell de competència. Per a això, només ha de fer una sessió diària de 15 minuts (sense horaris rígids) des d'un ordinador o tauleta, sense desplaçaments. Smartick Lectura potencia les habilitats lectores i la comprensió lectora dels nens en funció de la seva edat, al voltant de quatre components:

Precisió: llegir qualsevol paraula, coneguda o desconeguda, sense cometre errors. Velocitat: llegir qualsevol paraula de manera correcta i a la velocitat que correspongui a la seva edat. Entonació: llegir qualsevol paraula i qualsevol frase amb l'entonació adequada. Comprensió lectora: aconseguir comprendre el missatge de les oracions i textos escrits.

Smartick Lectura compta amb tutorials interactius de suport per explicar nous conceptes i té una capa de gamificació durant la sessió per potenciar la motivació i el reforç positiu. Els alumnes reben l'avaluació en temps real i els pares poden fer el seguiment de les sessions gràcies als informes immediats de resultats obtinguts (trajectòria, millora de conceptes). A l'acabar les sessions poden accedir a un món virtual en el qual hi ha jocs dissenyats científicament per potenciar habilitats cognitives com l'atenció, la memòria i la concentració.

A més, els nens tenen un avatar que viu en una habitació que van moblant a mesura que guanyen ticks (premis) en la seva sessió. "Nou anys després de sortir al mercat el programa de matemàtiques, que ha ajudat milers de nens a tot el món a dominar-les, hem desenvolupat Smartick Lectura per completar l'aprenentatge en les dues principals àrees de coneixement en l'educació primària", asseguren els fundadors de Smartick, Javier Arroyo i Daniel González de Vega. "Era una petició recurrent dels nostres clients i la comunitat educativa: que desenvolupéssim un mètode amb la intel·ligència artificial de Smartick Matemàtiques per millorar la comprensió lectora dels nens, una habilitat essencial per a l'aprenentatge de totes les assignatures".

Tant Arroyo com González de Vega esperen que els pares confiïn en l'experiència del mètode Smartick, el programa de matemàtiques ha estat seguit per més de 100.000 alumnes a tot el món en els mesos més durs de confinament escolar, per millorar a partir d'ara la fluïdesa i comprensió lectora dels més petits.