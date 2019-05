Unicef llança #PorTodosMisCompañeros

Unicef Comitè Espanyol ha presentat la campanya #PorTodosMisCompañeros, amb la qual convida la ciutadania, les empreses, les institucions i els mitjans de comunicació a sumar esforços per canviar les regles d’un “joc” que impedeix que tots els nins i nines puguin tenir els mateixos drets.

“Quan érem nins i jugàvem a fet i amagar, utilitzàvem aquesta frase: ‘Per mi i per tots els meus companys’, que representava un acte de generositat amb els nostres amics. Aquest mateix esperit és el que regeix la missió d’Unicef: donar solució als problemes de la infància per oferir-li una vida millor”, ha explicat Javier Martos, director executiu d’Unicef Comitè Espanyol. “No és una quimera pensar que es pot posar fi a les realitats injustes que llasten la vida dels nins. Deixem a un costat la impotència i fem un pas eficaç per canviar les regles d’un joc que no és de nins però que els afecta sobretot a ells”.

La campanya es basa en els següents eixos:

Perquè tots els nins i nines creixin sans i forts. Encara avui dia, 16 milions de nins sofreixen desnutrició aguda greu i podrien morir. 15.000 nins moren cada dia abans de complir 5 anys per causes que es poden prevenir amb mesures molt senzilles com ara bobines, aigua potable o una alimentació adequada. Vacunar els nins salva la vida d’entre 2 i 3 milions de nins cada any. Per això, des d’Unicef proporcionam vacunes per a gairebé la meitat dels nins de tot el món.

Encara avui dia, 16 milions de nins sofreixen desnutrició aguda greu i podrien morir. 15.000 nins moren cada dia abans de complir 5 anys per causes que es poden prevenir amb mesures molt senzilles com ara bobines, aigua potable o una alimentació adequada. Vacunar els nins salva la vida d’entre 2 i 3 milions de nins cada any. Per això, des d’Unicef proporcionam vacunes per a gairebé la meitat dels nins de tot el món. Perquè tots els nins i nines vagin a escola: 58 milions de nins en edat escolar no poden anar a escola. La meitat dels nins refugiats de tot el món no va al col·legi.

58 milions de nins en edat escolar no poden anar a escola. La meitat dels nins refugiats de tot el món no va al col·legi. Perquè tots els nins i nines estiguin protegits: enfront de l’explotació, els abusos, la violència o l’exclusió. En el món, més de 28 milions de nins s’han vist obligats a fugir a causa de la violència, 73 milions treballen cada dia en les condicions més extremes i 650 milions de menors de 16 anys manquen de certificat de naixement.

A Unicef fa més de 70 anys que treballam en més de 190 països i territoris per fer del món un lloc en el qual es respectin els drets dels nins. Cada any vacunam gairebé la meitat dels nins del món contra malalties mortals i distribuïm el 80% de l’aliment terapèutic que salva la vida dels nins amb desnutrició aguda.