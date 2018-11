Trobada del sector infantil i familiar a Catalunya

Dimarts es va celebrar a Barcelona el primer Kid’s Innovation Day, un esdeveniment organitzat per Kid's Cluster amb el suport d’ACCIÓ, per incentivar la reflexió al voltant de l’actualitat i el futur de l’àmbit infantil i familiar. L’objectiu de la trobada era detectar oportunitats al voltant dels reptes que comparteixen les organitzacions del sector a través d’una jornada inspiradora, i generar sinergies, noves col·laboracions i projectes.

La trobada va començar amb la benvinguda d’Imma Marín, presidenta de Kid's Cluster, que va voler posar el focus sobre el paper del clúster com a ecosistema impulsor del coneixement i la innovació per dissenyar estratègies conjuntes que contribueixin a la millora de la competitivitat del sector i de les empreses que en formen part.

L’objectiu de la trobada era detectar oportunitats al voltant dels reptes que comparteixen les organitzacions del sector

A continuació Jaime García Cantero, analista independent, va oferir la ponència 'La revolución de las ideas: innovar en tiempos de unicornios y cisnes negros', on va abordar la realitat en què vivim, un temps de disrupció que demana un canvi d’estratègia per adaptar-nos a nous entorns encara desconeguts. Caldrà apostar per models més flexibles, prioritzant les actituds per davant de les aptituds per construir una societat millor. Cantero va despertar la curiositat dels assistents amb interessants reflexions sobre la incertesa del futur i el pes que la tecnologia tindrà en la seva configuració. Tot i l’inqüestionable paper de la revolució digital, Cantero sosté que els reptes es troben més en les persones que en la tecnologia, i que si bé les màquines són millors que nosaltres trobant respostes, la responsabilitat i capacitat de fer-nos les preguntes rau en nosaltres.

La jornada va continuar amb una àgil sessió de ponències en format 'elevator pitch'. Vuit empreses van explicar projectes creatius i innovadors desenvolupats amb l’objectiu de respondre a les necessitats dels infants i les famílies. La 'cluster manager' Anna López va tancar aquesta part de la jornada obrint la innovació a l’àmbit internacional amb tres projectes del Kid’s Lab, l’espai de Kid's Cluster amb notícies, projectes innovadors, tendències i activitats vinculades al sector de la infància que són actualitat a qualsevol part del món.

Els reptes del sector

A continuació van tenir lloc tres debats al voltant dels reptes clau del sector, detectats arran de l’estudi 'La família que ve. El futur de l’educació, lleure i oci en família, i alimentació i hàbits saludables'. Els debats van servir per constatar que els tres reptes estan interrelacionats, i que la tecnologia i els nous canals de venda hi incideixen de manera transversal.



Les famílies d’avui destaquen per la seva tendència a ser molt proactives en indagar sobre plans educatius i en la cerca del centre més idoni, i el 74% dels pares i mares aposten per una educació més experiencial i menys teòrica. En aquest sentit, la taula sobre el futur de l’educació partia de la necessitat de definir quina hauria de ser la relació entre l’empresa i l’escola. De manera gairebé unànime, experts, ponents i assistents es van posicionar a favor d’una relació estreta i que incorpori, a més, altres actors com les institucions, les universitats i els mitjans de comunicació per liderar un aprenentatge de 360 graus.

Les famílies d’avui destaquen per la seva tendència a ser molt proactives a l'hora d'indagar sobre plans educatius

El debat sobre lleure tenia com a repte definir què necessiten les famílies per al seu temps d’oci. Un 33% de les famílies consideren que els moments d’oci dels nens també han de ser educatius; l'oferta actual d’oci intenta donar resposta a aquesta necessitat. A més, bona part del sector comparteix la idea que la personalització és una prioritat, així com oferir lleure en què gaudeixi tota la família.

Finalment, la taula sobre alimentació i hàbits saludables partia de la discordança que hi ha entre l’ideal de menjar sa i natural i la realitat. Tot i que un 54% dels pares eviten que els seus fills consumeixin certs productes i que 8 de cada 10 famílies es preocupen per consumir aliments frescos i naturals, l'obesitat infantil i el sedentarisme segueixen sent un problema creixent. Els ponents i experts van coincidir en la importància de treballar el canvi d’hàbits posant el focus en la família i no només en l’infant, i en la necessitat de fer arribar a les famílies informació rigorosa sobre el què consumeixen.

8 de cada 10 famílies es preocupen per consumir aliments frescos i naturals

Amb aquest esdeveniment, Kid's Cluster ha volgut oferir a les més de 75 empreses que hi van assistir una oportunitat per compartir coneixement i impulsar nous projectes. La jornada va concloure amb les reflexions de Marín i Cantero molt presents: el futur és a les nostres mans, només amb models més flexibles i mitjançant la col·laboració s'arribarà a construir-lo.