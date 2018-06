Primeres colònies fora de casa

Ja tenim aquí les vacances d'estiu, gairebé tres mesos sense escola que les famílies resolen com poden, tirant d'avis, de casals, de campaments o de colònies. Els beneficis de gaudir d'uns dies de colònies fora de casa per a les criatures són prou coneguts, ja que fomenten la creativitat, permeten als més petits relacionar-se amb altres nens i promouen l'aprenentatge de valors. No obstant això, hi ha infants que mostren rebuig i por davant aquesta idea. Què podem fer per ajudar els nens a superar aquesta petita fòbia als campaments?



"Els nens, especialment aquells que van per primera vegada a un campament d'estiu, solen manifestar algun tipus de por", explica Ana Herrero, coordinadora del departament d'orientació de Brains International Schools. "Ara bé, hem de distingir aquells nens que només manifesten les inseguretats habituals que acompanyen qualsevol situació nova d'aquells que manifesten un ferm rebuig o un neguit important. En aquests casos, no n'hi haurà prou dient-los que es divertiran molt, sinó que serà molt important involucrar els infants durant tot el procés", assenyala la psicòloga del grup educatiu.



En aquest sentit, la psicòloga proposa 5 claus per ajudar els més petits a superar la seva por als campaments:

Comunicar-ho amb temps: el temps és un factor clau i hem de transmetre als més petits amb la màxima antelació possible la nostra idea que a l'estiu passin us dies fora de casa, de colònies. D'aquesta manera, tenen més espai temporal per assimilar que hi assistiran i podem fer-los saber que la seva opinió es tindrà en compte.

Involucrar els més petits en l'elecció: actualment hi ha molts tipus de campaments d'estiu, amb temàtiques molt diverses. L'ideal és que siguin els més petits els que triïn el campament d'acord amb els seus interessos i inquietuds. D'aquesta manera, no sentiran que es tracta d'una imposició o obligació.

Destacar els punts positius: hem d'assenyalar als més petits els aspectes positius d'assistir a un campament. Per exemple, si al nen li agrada fer activitats a l'aire lliure o algun esport concret, podem destacar-li aquest aspecte. En cap moment hem de transmetre-li cap element negatiu que pugui incrementar el seu rebuig als campaments.

Casals de dia: els casals de dia són una bona solució per a aquells nens que mostren més rebuig o por, ja que a la tarda poden tornar a casa. Aquest tipus de casals poden ser un bon primer pas perquè els més petits coneguin les dinàmiques de funcionament abans de triar una activitat que requereixi dormir fora de casa.

Buscar suports en altres nens: Encara que hem de fomentar el valor de la independència entre les criatures, pot ser de gran ajuda apuntar els fills a algun campament amb algun amic o germà. D'aquesta manera, afrontaran el campament amb més confiança.