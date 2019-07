Plantar cara a la pòlio

A Veneçuela ha començat una campanya de vacunació massiva contra la poliomielitis (pòlio) per a més de 3,1 milions de nins i nines menors de cinc anys. Encapçalada pel Ministeri de Salut, la iniciativa té el suport d’Unicef i l’Organització Panamericana de la Salut (OPS). “És essencial que tots els infants a Veneçuela estiguin immunitzats contra la pòlio, perquè no hi ha cura per a aquesta malaltia devastadora”, va dir el representant interí d’Unicef en aquell país, Hervé de Lys. “La campanya de vacunació que comença serà fonamental per mantenir Veneçuela lliure de pòlio”.

S’establiran més de 7.000 punts d’immunització a tot el país per vacunar tots els menors de cinc anys. “Protegir els nins i les nines contra aquesta malaltia prevenible és un imperatiu moral”, va dir María Cristina Perceval, directora regional d’Unicef per a Amèrica Llatina i el Carib. “El benestar dels infants de Veneçuela està per sobre de la política. Unicef fa una crida a totes les parts –els pares, les mares, els cuidadors i els mestres– per assegurar-se que tots els infants siguin vacunats”.

El 1994, Veneçuela va ser certificada com una regió sense casos de paràlisi flàccida aguda causada per la poliomielitis, però el poliovirus salvatge continua sent una amenaça potencial si la vacunació es descura o se suspèn. A més de les vacunes contra la pòlio adquirides per a la campanya, Unicef ha proporcionat gairebé 6,7 milions de dosis de la vacuna contra la diftèria i 176.000 dosis de la vacuna contra el xarampió, les galteres i la rubèola, en col·laboració amb aliats a tot Veneçuela el 2019.

Segons estimacions de l’ONU, al voltant de 3,2 milions de nins, nines i adolescents necessiten assistència dins el país. Unicef requereix 28,4 milions d’euros perquè els infants tinguin accés a serveis de salut i immunització, aigua, educació, nutrició i protecció. És probable que les necessitats de finançament augmentin significativament en les pròximes setmanes i mesos a mesura que Unicef continuï ampliant la seva resposta a les necessitats humanitàries en col·laboració amb el govern i els aliats de la societat civil.