Parlament infantil a les Balears

Amb motiu del Dia universal de la infància, Unicef Comitè Balears organitzà, el passat dia 19 de novembre, conjuntament amb el Parlament de les Illes Balears i l’Oficina de Defensa de Drets del Menor, el VII Parlament Infantil sota el títol ‘Inventant la vacuna de la pau i el bon tracte’.

La sala de plens del Parlament es va omplir per a aquesta ocasió de nins i adolescents de diferents municipis de les Illes Balears, que varen exposar els seus manifestos per elaborar la vacuna de la pau i el bon tracte.

Els infants varen exposar els seus manifestos per elaborar la vacuna de la pau i el bon tracte

Aquesta activitat s’emmarca en la campanya internacional #EndViolence i en la proposta que s’ha llançat des d’Unicef per reflexionar sobre la violència que ens afecta utilitzant una metàfora: el ‘violentovirus’. Des d’aquest plantejament, s’exploren les possibles situacions de violència entre nins i nines i adolescents i s’aprofundeix en aquelles situacions en les quals les persones adultes exerceixen violència cap als menors.

En aquesta edició del Parlament Infantil hi han participat els consells infantils dels 11 municipis de les quatre illes de les Balears reconeguts per Unicef com a Ciutat Amiga de la Infància, representants del Consell Infantil de Consell Insular de Mallorca i tres centres educatius. El col·legi Àgora Portals, que recentment ha obtingut el distintiu de Centre Referent en Drets d’Infància i Ciutadania Global, juntament amb l’escola Mata de Jonc, ha estat l’encarregat d’assumir la presidència d’aquesta sessió parlamentària infantil.

Hi han participat els consells infantils dels 11 municipis de les quatre illes de les Balears reconeguts per Unicef com a Ciutat Amiga de la Infància

Els consells infantils i els centres educatius han presentat les seves 15 vacunes del bon tracte i han llegit les propostes de cada grup per lluitar contra les violències. En finalitzar les intervencions s’ha procedit a la votació de la vacuna del bon tracte de les Illes Balears. Les vacunes triades amb empat han estat Bon Rotllo Puls i DCVI (Dosi Contra la Violència Infantil).

Cal assenyalar que des dels consells infantils es farà un seguiment de l’avanç de les propostes i compromisos aquí plantejats en la sessió parlamentària anual de rendició de comptes.