L’educació no sexista, base per prevenir assetjaments sexuals

Promoure l’educació no sexista és un aspecte clau, segons diverses investigadores en gènere, per prevenir tant els casos d’assetjament sexual com els de violència de gènere. "Hi ha la creença errònia que vivim en una societat igualitària. La realitat, però, és que ens envolten nombrosos exemples de violència i d’assetjament sexual, majoritàriament envers les dones", lamenta Milagros Sáinz, directora del grup de recerca Gènere i TIC de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).



Per tal que l’educació no sexista no es quedi en un miratge, tal com passa actualment, tant Sáinz com Lídia Arroyo —investigadora, també, del grup Gènere i TIC de la UOC— deixen clar que l’han d’impulsar tots els agents socials i des d’edats primerenques. "S’hi han d’implicar elscentres d’educació formals, tant d’educació primària i secundària com les universitats, però, també, els mitjans de comunicació i els centres de treball", especifiquen. En cas que es produeixin pràctiques d’abús de poder, les expertes creuen que s’haurien d’establir "sancions de tot tipus".



Quines són, però, les bases d’una educació no sexista? Les dues investigadores donen quatre pautes per educar els infants en igualtat i lliures de violència masclista: