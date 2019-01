Infància desprotegida

El futur de milions de nins que viuen en països afectats per conflictes armats està en risc. Les parts bel·ligerants continuen cometent greus violacions contra els nins, i els líders mundials no estan aconseguint que els responsables retin comptes. “Els nins que viuen en zones en conflicte del món han continuat sofrint nivells de violència extrems durant els últims 12 mesos, i el món ha continuat fallant-los”, assegura Manuel Fontaine, director dels Programes d’Emergència d’Unicef. “Durant massa temps, les parts en conflicte han comès atrocitats amb gairebé total impunitat, i la situació només està empitjorant. Es pot i s’ha de fer molt més per protegir i atendre els nins”.

El futur de milions de nins que viuen en països afectats per conflictes armats està en risc

Els nins que viuen en països en guerra han estat objectiu directe d’atacs, han estat utilitzats com a escuts humans, han estat assassinats, mutilats o reclutats per combatre. Les violacions, el matrimoni forçós i el segrest s’han convertit en tàctiques habituals en conflictes des de Síria fins al Iemen, passant per la República Democràtica del Congo, Nigèria, Sudan del Sud o Myanmar.

“L’any 2019 està marcat pel 30è aniversari de l’emblemàtica Convenció sobre els Drets del Nin i pel 70è de les Convencions de Ginebra. I, no obstant això, avui es veuen embolicats en conflictes nacionals i internacionals més països que en cap altre moment de les darreres tres dècades. Els nins que viuen en països en conflicte són els que menys probabilitats tenen que els seus drets es compleixin. Els atacs contra nins i nines s’han d’aturar”, afirma Fontaine.

Unicef fa una crida a totes les parts en conflicte perquè compleixin el Dret Internacional Humanitari i detinguin immediatament les violacions contra els nins, així com que les infraestructures civils com ara escoles, hospitals i sistemes d’aigua deixin de ser un objectiu. Unicef també insta els estats amb influència sobre les parts en conflicte a usar aquesta influència per garantir la protecció dels infants.