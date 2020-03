Espais clau en la lluita contra l'obesitat infantil

L'increment progressiu dels casos de sobrepès i obesitat, tant en menors d'edat com en adults, és una qüestió que preocupa especialment a la sanitat pública. Actualment les xifres assenyalen que gairebé el 25% de la població espanyola té aquest tipus de problema, i un estudi de l'Associació Europea per a l'Estudi de l'Obesitat estima que l'any 2030 la meitat de la població europea patirà sobrepès. Per frenar aquesta tendència, des del govern espanyol estan estudiant incrementar l'IVA dels productes amb alt contingut calòric com el menjar ràpid, la brioixeria, els refrescos o els aliments precuinats, amb l'objectiu de reduir-ne el consum.

"Aplicar taxes especials a determinats productes és una mesura que s'ha implementat també en altres països. Aquest tipus d'accions poden funcionar, no només com a element dissuasiu en la compra d'aliments altament calòrics i grassos, sinó també com una càrrega econòmica extra a l'excessiu consum de productes no saludables, que fa que a llarg termini es desenvolupin patologies que, com a conseqüència, ocasionaran una despesa sanitària pública", comenta la Dra. Ana Mª Luzón, especialista en nutrició i dietètica i membre de Top Doctors.

Fins a un 40% dels joves d'entre 8 i 16 anys tenen excés de pes a Espanya

Segons un dels últims comunicats de l'OMS, del 2019, "la nutrició ha de ser una de les pedres angulars dels serveis de salut essencials, i també necessitem millors ambients d'alimentació que permetin a totes les persones consumir dietes saludables". L'obesitat en general, i la infantil en particular, ja són la principal preocupació per als diferents organismes públics. Segons l'informe elaborat pel comitè espanyol del Fons de l'ONU per a la Infància (Unicef), fins a un 40% dels joves d'entre 8 i 16 anys tenen excés de pes a Espanya. Això es deu fonamentalment a un augment del sedentarisme entre els més petits, agreujat pels mals hàbits alimentaris derivats del fet que el menjar de molts centres escolars sol tenir encara un alt contingut calòric i per la manca de temps dels pares, que té com a conseqüència una menor dedicació a la cuina i que es recorri als restaurants de menjar ràpid.

Els serveis sanitaris, els menjadors escolars i l'entorn familiar es converteixen així en els principals ambients d'educació i lluita contra l'obesitat. "La família juga un paper fonamental en el desenvolupament de l'obesitat en el nen, ja que és on s'adquireixen els hàbits alimentaris. Els factors genètics també hi influeixen, però l'educació és sens dubte el principal element per aprendre a tenir hàbits saludables", explica la Dra. Aurelia Villar Bonet, especialista en endocrinologia, metabolisme i nutrició.

Fer de l'alimentació saludable un ritual familiar és el principal remei per lluitar contra aquesta problemàtica

Els índexs de mortalitat també són un clar reflex que el sobrepès i l'obesitat s'han convertit en una epidèmia a nivell mundial: gairebé tres milions de persones moren al món per aquesta causa, i és la cinquena causa que més morts provoca. "En l'edat adulta l'obesitat constitueix un gran problema de salut. De fet, l'índex de mortalitat d'un subjecte obès està augmentant pel que fa a la població amb normopès. I és que el pacient que té aquest tipus de problema és més procliu a desenvolupar tot tipus de malalties cardiovasculars. A més, augmenta la incidència de certs tipus de càncers, com ara el de còlon. A això cal afegir-hi els problemes a les articulacions, la síndrome de l'apnea de la son, el fetge gras i problemes de fertilitat", explica el Dr. Agustí Molins, especialista en nutrició i dietètica i en medicina estètica i membre de Top Doctors.

Menjar com a ritual familiar

La falta de temps fonamentalment per temes laborals fa que les famílies cada vegada tendeixin més a recórrer als àpats ja elaborats, que contenen una quantitat més gran de greixos i sucres simples, la qual cosa contribueix a fer augmentar la ingesta de calories i, per tant, a disminuir la qualitat d'aliment. "És important fer partícips els més petits de la planificació del menú setmanal i de la compra al supermercat, perquè això contribueix a l'elecció saludable. Així mateix, crear un espai adequat, amb tots asseguts a taula com a ritual per estar junts i parlar, farà que emmarquem certs hàbits saludables en un entorn ideal perquè es quedin ben instaurats", conclou el Dr. Molins.