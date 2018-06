Escoles saludables per millorar l'asma infantil

La Fundació Pere Tarrés ha impulsat la iniciativa Escoles Saludables per a la Millora de l'Asma Infantil, conjuntament amb la Fundació Lovexair i amb la col·laboració de Novartis. Es tracta d'un programa de tallers dirigits a promoure bons hàbits de salut respiratòria i millorar el control d'aquesta problemàtica. El projecte, que ha comptat amb l'aval científic de la SEICAP (Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica) i de la SENP (Sociedad Española de Neumología Pediátrica), s'ha iniciat amb diversos tallers pilot en escoles de Catalunya i de Madrid a través dels quals s'ha impartit coneixement sobre la malaltia d'una manera dinàmica i amena.

L'asma és una malaltia respiratòria crònica caracteritzada per la inflamació i l'obstrucció dels bronquis que afecta a Espanya més de 3 milions de persones. D'aquesta quantitat, el 10% són nens d'entre 6 i 7 anys i el 9% adolescents d'entre 13 i 14 anys. És la patologia infantil que més hospitalitzacions i absentisme escolar comporta.

Per avaluar els materials que integren el programa s'han fet diversos tallers. En concret, la finalitat d'aquests tallers, i del material utilitzat que es posa a disposició de totes les persones interessades a la plataforma www.mejorandoelasmainfantil.com, és reforçar i ampliar la informació disponible sobre aquesta malaltia, augmentar l'empatia cap als pacients, evitar la discriminació dels nens i nenes que la pateixen i col·laborar perquè els professors, els alumnes i les famílies sàpiguen reaccionar en cas de presenciar una crisi asmàtica. Per assolir aquests objectius s'han plantejat una sèrie d'activitats a l'aula a través d'un acostament lúdico-educatiu, com són el joc de l'oca o el trivial de l'asma, materials adaptats amb continguts sobre aquesta patologia, descarregables per utilitzar en qualsevol lloc i que permeten que els menors siguin coneixedors de la malaltia a la vegada que es diverteixen aprenent.

El projecte busca que els infants afectats d'asma puguin créixer en entorns protectors i coneixedors de la seva malaltia, per evitar que es puguin sentir estigmatitzats

Les sessions les han portat a terme investigadors del departament de consultoria i estudis de la Fundació Pere Tarrés, juntament amb l'equip de dinamitzadors del departament d'escoles de la Fundació Pere Tarrés i de la Fundació Lovexair. Tant l'equip de dinamitzadors, format per educadors amb experiència amb infància, com el professorat de les escoles participants han valorat molt positivament la iniciativa i destaquen que el programa permet que els menors aprenguin de manera lúdica, perquè genera una situació de competició durant els jocs que fa que estiguin atents i motivats durant l'activitat. També ajuda els menors a familiaritzar-se amb la malaltia, trencar amb prejudicis i que el nen o nena que pateix la malaltia no només no se senti diferenciat del grup, sinó que sigui protagonista per un dia a l'escola. A més, ensenya als infants com identificar i actuar davant d'una crisi asmàtica, cosa que genera un entorn protector per a les persones afectades.

Tot el material utilitzat durant les activitats està pensat per educar els infants en valors de comprensió, solidaritat i empatia cap al malalt. És un material molt útil per a qualsevol professional en contacte amb infants, des de professors fins a educadors, formadors o monitors, els quals poden portar a terme el taller tant en horari escolar com en altres situacions d'aprenentatge com a extraescolars, casals, esplais, etc. A més, els materials no només eduquen en valors, també tenen competències relacionades amb ciències naturals i altres assignatures com educació física.

Es tracta de tallers de sensibilització adreçats a escoles, associacions de pares i mares i entitats del lleure educatiu

José Carlos Hermida, director de consultoria i estudis de la Fundació Pere Tarrés, afirma: "El desenvolupament del projecte a les aules generava dinàmiques molt positives als nens i nenes participants, que s'involucraven activament en el procés d'aprenentatge. Conèixer les característiques bàsiques associades a la malaltia i la seva correcta gestió en moments de crisi, així com treballar en valors com l'empatia i la solidaritat amb els afectats, suposen els pilars i alhora l'èxit del projecte, tal com ens manifestaven professors i directors dels centres escolars".

Dades de l'impacte dels tallers pilot

A partir dels instruments dissenyats per avaluar els materials utilitzats als tallers, es pot assenyalar que gairebé el 60% dels menors que han participat en l'activitat de sensibilització per millorar l'asma infantil han sentit parlar sobre aquesta malaltia alguna vegada abans de fer els tallers. Així mateix, més del 65% dels participants coneixen alguna persona que la pateix. Aquesta familiarització amb l'asma varia en funció dels diferents cicles de primària. En concret, com més edat dels participants, més probabilitat d'haver sentit parlar sobre el tema i de conèixer persones que la pateixen. Un fet que es pot deure tant a l'etapa de maduració dels nois i noies del cicle superior com al fet que no és fins a 5è i 6è de primària que els menors treballen l'aparell respiratori, cosa que incideix tant en els coneixements previs que aquests menors tenen de l'asma com en l'impacte de les sessions.

El projecte també ha revelat que és en aquells aspectes de la vida quotidiana de les persones afectades per la malaltia, i que a la vegada són les qüestions més desconegudes per als infants, on l'impacte ha sigut més alt. En concret, les següents quatre afirmacions són les que han tingut més percentatge de millora:

Els nens i nenes amb asma no poden fer esport perquè és perillós (millora de 44,5 punts, arriba al 92,8 % d'encerts).

La pols, el pol·len o els pèls d'animals afecten les persones amb asma (millora de 42,8 punts, arriba al 96,2% d'encerts).

Un nen o nena amb asma pot fer la mateixa vida que una persona sense asma (millora de 36,4 punts, arriba al 93,6% d'encerts).

Una mala alimentació i descansar poc afecta la salut respiratòria (millora de 33,2 punts, arriba al 91,7% d'encerts).

Amb aquest projecte, la Fundació Pere Tarrés, conscient de la problemàtica que pateixen tants infants amb les malalties respiratòries, i fidel al seu compromís amb els col·lectius més desfavorables, ha decidit reforçar i ampliar la informació disponible sobre l'asma a les escoles catalanes.