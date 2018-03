Demanar asil no és cap garantia

Malgrat que el món viu un compromís mundial rècord amb els drets dels infants, els països nòrdics no estan sent capaços de proporcionar una protecció i serveis integrals als infants sol·licitants d'asil. ‘Protegits sobre el paper? Una anàlisi de la resposta dels països nòrdics als nins sol·licitants d'asil’, elaborada pel Centre d’Investigacions Innocenti d'Unicef, informa de les normes jurídiques i procedimentals per als infants migrants i refugiats, i fins a quin punt s'apliquen sobre el terreny a Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia.

L'informe, encarregat pels cinc comitès nacionals nòrdics d'Unicef, es basa en una profunda anàlisi que també ofereix recomanacions detallades de com s'haurien de reforçar les garanties jurídiques per complir amb els compromisos internacionals.

En molts casos, els oficials d'immigració estan encarregats de prendre decisions crítiques i coordinar l'atenció urgent als infants, en comptes de fer-ho els especialistes en protecció infantil. La conseqüència és que l'avaluació adequada de l'interès superior del nin –un principi clau de la Convenció sobre els Drets de l’Infant– no s'aplica de manera uniforme per a tots els sol·licitants d'asil.

Els sol·licitants d'asil tenen poques, esporàdiques i inconsistents oportunitats que les seves veus siguin escoltades

Mentre que els països nòrdics tenen mecanismes ben establerts per permetre que les opinions dels infants es tinguin en compte en els assumptes que els afecten, els sol·licitants d'asil tenen poques, esporàdiques i inconsistents oportunitats que les seves veus siguin escoltades. Això té profundes implicacions en els drets dels infants en les avaluacions de la seva edat, la determinació del seu interès superior, la tutela i el procediment d'asil.

Els infants sol·licitants d'asil poden accedir en general a tractament mèdic bàsic, però l'abast total dels serveis d'atenció sanitària a famílies varia àmpliament segons estats i municipis. En aquestes circumstàncies, el creixent fenomen de problemes de salut mental entre infants subjectes a llargs períodes d'incertesa sobre el seu estatus legal és una preocupació primordial.

Alguns informes han alertat de la detenció d’infants sol·licitants d'asil durant breus períodes, encara que les lleis nacionals prohibeixen la detenció de qualsevol persona menor de 18 anys, en línia amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant. En alguns casos, els que demanen asil han estat retornats amb les seves famílies per la força, mentre que els infants separats o no acompanyats han estat deportats en complir els 18 anys.