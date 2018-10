Crisi humanitària a l'illa de Cèlebes

La situació per a desenes de nins continua sent molt precària dies després del terratrèmol i el tsunami que han devastat l’illa de Cèlebes, a Indonèsia. Els nins dels llocs afectats necessiten ajuda urgent per recuperar-se. Molts han perdut als seus éssers estimats, les seves llars i tot allò que els resultava familiar.

“A mesura que tenim més informació sobre les conseqüències d’aquest devastador succés creix la nostra preocupació per la seguretat dels nins de Palu, Donggala i altres llocs afectats. Unicef Indonèsia, en suport al govern, està fent tot el possible per respondre a aquesta emergència, que ha assolat el país tan sols un mes després d’un altre fort terratrèmol que va deixar centenars de morts a Lombok”, explica Amanda Bissex, representant interina d’Unicef Indonèsia.

A Unicef li preocupa la seguretat de milers de nins, especialment la d’aquells que es troben en comunitats a les quals no arriba l’ajuda humanitària. Encara no es disposa de tota la informació sobre la magnitud total del desastre, però es tem que el nombre de nins que han quedat sols pugui augmentar.

Segons les primeres avaluacions de la situació, les necessitats més immediates són l’evacuació i l’atenció als ferits, els serveis mèdics, l’aigua i el sanejament, la provisió d’articles alimentaris i no alimentaris i el refugi d’emergència. També s’han d’establir al més ràpidament possible els serveis d’identificació i derivació de nins separats i no acompanyats, la prevenció de separació familiar, el suport psicosocial i l’educació. Més de 1.000 escoles estan afectades i les conseqüències han arribat al 19% dels estudiants de la regió.

El terratrèmol i el tsunami han interromput a les zones afectades una campanya nacional de vacunació contra el xarampió i la rubèola, per la qual cosa els nins estan en un major risc de contreure aquestes malalties. La cobertura de vacunació és de menys del 49% a Palu i del 75% a Donggala.

Unicef ha fet una crida per valor de cinc milions de dòlars (4,3 milions d’euros) per cobrir les necessitats d’educació, salut, nutrició, sanejament i protecció infantil causades per aquesta emergència, així com per donar suport a la resposta d’Unicef Indonèsia a les seqüeles dels terratrèmols de Lombok.