Costa d'Ivori, a l'avantguarda en el reciclatge de plàstics

Unicef, en aliança amb l'empresa social colombiana Conceptes Plàstics, ha anunciat la creació de la primera fàbrica que convertirà residus plàstics recollits a la Costa d'Ivori en maons modulars de plàstic. Es tracta d'uns maons fàcils de muntar, duradors i de baix cost que s'utilitzaran per construir escoles necessàries al país de l'Àfrica occidental.

“Aquesta fàbrica serà pionera en la creació de solucions intel·ligents i escalables per a les principals dificultats educatives a què s'enfronten els nins i les comunitats d'Àfrica”, explica Henrietta Fore, directora executiva d'Unicef. “Té un triple potencial: proporcionar més escoles per als infants de la Costa d'Ivori, aconseguir que hi hagi menys residus plàstics en el medi ambient i generar vies d'ingressos addicionals per a les famílies més vulnerables”.

A la Costa d'Ivori cal construir-hi 15.000 aules per atendre les necessitats dels nins i nines que no tenen un lloc on estudiar. Per ajudar a suplir aquesta mancança, s'utilitzarà plàstic reciclat recollit de zones contaminades d'Abidjan i els voltants. Amb aquests materials es construiran 500 aules per a més de 25.000 nins i nines en un termini màxim de dos anys. La idea és augmentar la producció posteriorment.

A la Costa d'Ivori cal construir-hi 15.000 aules per atendre les necessitats dels nins i nines que no tenen un lloc on estudiar

Només a Abidjan es produeixen més de 280 tones de residus plàstics cada dia, i només es recicla prop d'un 5%; la resta sol acabar en abocadors de comunitats de baixos ingressos. La contaminació dels residus plàstics agreuja les dificultats d'higiene i sanejament ja existents. A més, la mala gestió dels residus és la causa del 60% de casos de malària, diarrea i pneumònia en nins, que, al seu torn, són les principals causes de morts infantils a la Costa d'Ivori.

La mala gestió dels residus és la causa del 60% de casos de malària, diarrea i pneumònia en nins

Els maons estaran fets 100% de plàstic i són incombustibles. Són un 40% més barats, un 20% més lleugers i duren centenars d'anys més que els materials convencionals de construcció. A més, són resistents a l'aigua, tenen bon aïllament i estan dissenyats per aguantar vents forts.

A més de les inversions per construir a la Costa d'Ivori, s'està valorant dur aquest projecte a altres països, primer dins la regió i posteriorment a altres regions. A l'Àfrica occidental i central hi ha una tercera part del total de nins del món en edat d'anar a escola Primària i una cinquena part dels nins en edat d'anar al primer nivell de l'escola Secundària sense escolaritzar.