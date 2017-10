El Correblau, més que una cursa solidària

Dissabte que ve, 29 d'octubre, se celebra una nova edició de la cursa solidària Correblau, que té per objectiu garantir el dret a la inclusió educativa de l'alumnat amb autisme. A Catalunya l’escola inclusiva és un dret. L'actual marc legal en l'àmbit educatiu inclou entre els seus principis rectors "La inclusió escolar i la cohesió social".

Des d'Aprenem, entitat que organitza la cursa i que té com a finalitat defensar els drets de les persones amb autisme i millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies, asseguren que l’educació inclusiva no és només un dret, sinó que a més és la millor opció pels alumnes amb autisme, però és essencial que s’acompanyi de suficients recursos i que aquests siguin els adequats.

Malgrat això, el desconeixement d’aquest tipus de trastorns per part de la comunitat educativa i la manca de recursos especialitzats, fa que només el 34% dels nens i nenes amb TEA puguin accedir a l’educació en un centre escolar ordinari, constituint la discapacitat amb un índex més baix d’inclusió escolar a Catalunya.

La inclusió educativa aporta beneficis a tot l'alumnat, no només als alumnes amb autisme. Està demostrat que les adaptacions i suports necessaris per a facilitar els aprenentatges d'alumnes amb autisme milloren tant els aspectes acadèmics com les habilitats socials i comunicatives de tots els alumnes alhora que fomenta valors de solidaritat i respecte a la diversitat.

Centre de recursos per a la inclusió de l'alumnat amb TEA

Des d'Aprenem impulsen des de fa 5 cursos diversos projectes per promoure l'escola per a tothom. Amb conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya proporcionen acompanyament especialitzat a les escoles ordinàries i als alumnes amb TEA, assessoren i orienten al personal docent, faciliten la coordinació amb les famílies, i proporcionen els suports necessaris a l’alumne tenint en compte l’estil cognitiu i les metodologies d’aprenentatge que requereix l'alumnat amb autisme.

L'anàlisi de resultats dels anys de treball demostren que quan els nens i nenes amb autisme gaudeixen de condicions concretes, amb metodologies i estratègies específiques i amb professionals que coneguin les dificultats del trastorn i com actuar, la seva inclusió a l’escola ordinària és possible.

Inclusió escolar no és només presencia, sinó també,i sobretot, participació i aprenentatge. Per això cal formació i acompanyament, adaptacions de context i recursos especialitzats, i això és el que aporta el Centre de recursos per a la inclusió d'Aprenem.

El CorreBlau, més que una cursa solidària

Tot això els porta a crear la cursa Correblau que els ha de permetre seguir proporcionant recursos i suports per garantir el dret a la inclusió educativa de l'alumnat amb autisme.

Així, proposen que aquest dissabte tothom qui ho vulgui corri per la inclusió escolar. La cursa tindrà una única categoria masculina i femenina. El circuit de 5km constarà d'un recorregut circular a través dels camins del Parc de la Ciutadella, es podrà realitzar corrent o caminant. La sortida serà a les 10:00h.

La cursa està oberta a tots els ciutadans i les ciutadanes majors de 14 anys. Els menors d'edat de 14, 15 i 16 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Hi haurà premis per als 3 primers classificats de la categoria masculina i per als 3 primers classificats de la categoria femenina.

Les inscripcions per al CorreBlau es poden realitzar fins el 28 d'octubre a www.7sports.es/correblau/ .Les inscripcions es tancaran quan s'arribi als 600 inscrits.

Els fons recaptats es destinaran íntegrament al Projecte de centre de recursos per la inclusió de l'alumnat amb autisme que promou la Associació Aprenem des del 2010 a tot el territori de Catalunya.

L'import d'inscripció serà de 12 euros, 7 per participar a la cursa (inclou samarreta i obsequis), i 5 per impulsar un projecte d'inclusió escolar de alumnat amb autisme. També hi ha la possibilitat d'inscriure's a la cursa sense participar a través de la modalitat del Dorsal 0.