Colònies escolars en temps de covid

Aquest curs escolar la importància educativa de les colònies és encara més rellevant que altres anys perquè contribueixen a compensar la situació viscuda durant el confinament i tenen una funció de recuperació emocional.

No hi ha espai més saludable que una casa de colònies enmig de la natura per recuperar el sentit de la comunitat, les interaccions socials, l'establiment de vincles i el contacte amb l’entorn natural.

Els espais rurals que envolten les cases de colònies com Mas Gircós (la Garrotxa) i El Clar del Bosc (el Pla de l’Estany) són entorns saludables, lluny d’aglomeracions i amb menys risc de contagi, on podem gaudir d’activitats educatives a l’aire lliure amb els mateixos grups bombolla que al centre escolar.

Hem elaborat protocols interns de prevenció en tots els àmbits de les colònies

A Albacolònies estem compromesos a seguir oferint unes colònies escolars amb totes les garanties de seguretat. Tot això sense perdre l’essència de les colònies ni els valors que reforcem durant l’estada, com la cooperació, la responsabilitat, l’empatia i els hàbits saludables, que aquest any han pres encara més importància.

Totes les cases de colònies hem elaborat protocols interns de prevenció en tots els àmbits de les colònies i els nostres equips de monitors, neteja, cuina i manteniment s’han format específicament en aquestes mesures excepcionals.

La baixa incidència del covid en les colònies d’estiu ens ha permès afrontar amb seguretat la programació de les colònies escolars del 2021

D'altra banda, la baixa incidència del covid en les colònies d’estiu ens ha permès afrontar amb seguretat la programació de les colònies escolars del 2021. El lleure educatiu d’aquest estiu 2020 ha sigut un èxit gràcies a la feina conjunta del sector i les administracions, que ha fet compatible la lluita contra el covid i el #DretAlLleure en un estiu en què era més imprescindible que mai.

Amb aquest exitós precedent, esperem amb les portes ben obertes les escoles que tenen programades colònies per a la primavera, que permetin garantir beneficis emocionals i de salut física a infants i joves pel contacte durant uns dies amb l’aire pur i la natura.

El lleure del nostre país és un agent educatiu de primer ordre. L'educació és un dret, i les colònies són educació en tots els seus vessants: experiencial, emocional, conceptual, personal, interpersonal i transversal.

Aquest aprenentatge vivencial no té substitut dins les aules, i és per això que volem animar-vos a continuar gaudint de les colònies escolars amb les màximes garanties de seguretat epidemiològica. Les colònies són una experiència saludable, i aquest curs més que mai!

Aquí trobareu tota la informació sobre les mesures de les colònies escolars.