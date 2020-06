Colònies i casals, 1 Coronavirus, 0

Imaginar les colònies, els casals i els campaments amb la presència invisible del covid-19 sembla una aventura. I mai més ben dit. Per exemple, ¿com celebraran els reptes aconseguits els monitors i la canalla aquest estiu? Sembla que sense abraçades ni xocar els cinc dits de la mà no hi haurà alegria, però “el joc simplificarà la situació”, afirma Irene Alier, coordinadora de projectes pedagògics d’escoles i lleure de la Fundació Pere Tarrés. I d’alternatives n’hi haurà moltes, des de crits amb el nom del grup per a les felicitacions fins a xocs de peus i de colzes. “Es buscarà la part divertida i es potenciaran els càntics per reforçar la identitat del grup”, confirma Alier.

Tots aquests recursos els monitors ja porten dies preparant-los. A més, han hagut de fer dues formacions noves, la higienicosanitària i l’educació emocional. Totes dues necessàries per afrontar la situació que han viscut les criatures i les famílies. “Amb la primera formació també hi va inclosa la nova organització de les cases de colònies [vegeu el desglossat], que ho reforçarà”, afirma Josep Maria Valls, cap del departament de comunicació de Fundesplai. I amb la segona, amb l’emocional, podran gestionar les diferents situacions amb què es podran trobar en els grups. “Sabem que es poden trobar vivències molt diferents entre uns nens i altres, perquè n’hi pot haver que hagin viscut morts properes, i per això els monitors s’han format per saber detectar pors i neguits i parlar-ne amb les criatures”, diu Valls.

Ara bé, les criatures aconseguiran el que va lligat sempre a les colònies, als casals i als campaments: jocs i natura, que és el més desitjat que mai després de tres mesos de confinament, en què han passat més hores de les recomanades mirant una pantalla. “Més que mai les colònies seran l’antídot contra el confinament, perquè les criatures jugaran, correran, estaran en contacte amb els amics, a la natura i, esclar, amb totes les mesures de seguretat”, diu Josep Maria Valls, que remarca que cal mirar amb positivitat el que es valora.

PACIÈNCIA I TENDRESA

La psicòloga Mercè Conangla, coautora del llibre Bondat en acció (editorial Profit) juntament amb el psicòleg Jaume Soler, opina que aquest estiu “caldrà molta paciència, tendresa i suavitat”, tres dots que afegeix als de saber escoltar les criatures activament, fer un treball amb la respiració i generar activitats d’expressió emocional a través del moviment, la dansa, l’art, la música i el joc per ajudar-los a reequilibrar-se emocionalment. Conangla, fundadora de la Fundació Ecologia Emocional, argumenta aquestes recomanacions perquè “és esperable que molts infants estiguin especialment irritables, hiperactius, amb un cert nivell de descontrol dels seus impulsos, i alguns poden sentir pors de reprendre la seva normalitat”. Aquests comportaments variaran “en funció de les condicions de la llar de cada infant i de com els adults hagin gestionat les seves emocions”. Però cal entendre el context del qual es prové, amb uns petits que han vist capgirades les rutines diàries i que han perdut de vista els companys i els mestres. “S’han hagut d’adaptar a canvis importants i possiblement s’han contagiat de la preocupació, ansietat i estrès dels seus pares”, subratlla la psicòloga, que afegeix que la tristesa pot aparèixer entre les criatures, que en poden sentir per la mort d’un familiar, perquè els pares hagin perdut la feina o perquè hi hagi hagut un familiar pròxim malalt.

Per la seva banda, el director d’acció comunitària de la Fundació Pere Tarrés, Albert Riu, assenyala que no hi ha dubte que “aquest estiu serà diferent”. De fet, “la feina més difícil dels monitors serà com relatar i fer digerible la nova normalitat a les criatures”. Els monitors tenen un gran repte, perquè la realitat està modificada, però justament per això “anar al casal o a unes colònies podrà ser la millor manera de començar a conviure-hi”.

Les mesures preventives, a la pràctica Fundesplai explica les mesures preventives que ha pres per protegir del covid-19 a les cases de colònies. Hi haurà un perímetre d'espai segur.

Els accessos estaran controlats i hi haurà un registre de simptomatologia. No estaran permeses les visites o entrades de familiars a les activitats, i s'organitzaran de manera esglaonada les entrades i sortides.

Al menjador. Els espais estaran separats i delimitats amb mampares per acollir els petits grups de convivència. Només el monitor/a servirà el dinar.

A les habitacions. El nombre de llits estarà delimitat, i es prepararà la posició dels infants per garantir la distancia física. Es treballaran especialment les rutines d'higiene personal i d'ordre a les habitacions.

Ventilació d'espais. Es ventilaran els espais interiors un mínim de 3 cops al dia, i es netejaran i desinfectaran periòdicament.

Rutines d'higiene personal. En tota la casa hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic. També hi haurà senyals als lavabos sobre com rentar-se bé les mans.

També cal dir que els monitors faran tot el possible i més per respectar les mesures preventives, però després “pot ser que les criatures trobin que quan surten del casal les famílies no ho fan”, afirma Albert Riu. Així que podria ser que els infants, i els adolescents, es trobessin amb dues maneres diferents de comportar-se. De fet, “un altre repte que tindran els monitors serà fer còmplices les famílies del relat de prevenció del virus que sostindran entre les criatures”. Caldrà coherència entre una part i l’altra.

Una altra de les diferències d’aquest estiu és la participació. “Ens preocupa el nombre d’inscripcions als casals i a les colònies, que a mitjan juny és inferior respecte a d’altres anys a les mateixes dates”, afirma Riu, una dada amb què coincideix Josep Maria Valls, de Fundesplai. “Creiem que les famílies estan endarrerint la decisió, perquè és cert que estem rebent preguntes però la decisió no es concreta en inscripcions”, continua explicant el director d’acció comunitària de la Pere Tarrés.

La incertesa sobre el virus i el fet que l’estat d’alarma s’hagi acabat el 21 de juny s’han unit perquè la participació hagi estat indecisa aquest mes. De fet, molts casals han optat per començar el 29 i no el 22 de juny. I encara “cal dir que hi hagut esplais i monitors que han afirmat que no es veien amb cor de tirar endavant amb aquestes condicions preventives”, reconeix Riu. Dins del Moviment de Centres d’Esplais Cristians i Catalans, de 200 esplais, 80 han renunciat a l’estiu 2020, i dels 120 restants, 40 han reformulat de cap a cap totes les activitats. “Cal entendre’ls, perquè les renúncies van lligades amb el que es considera una pèrdua de naturalitat en la relació i en les activitats”. Ara bé, justament “aquesta nova realitat amb què les criatures han de conviure poden començar a acceptar-la als casals, que sempre han sigut educatius, i que sempre han tingut monitors amb moltes ganes de fer bé la seva feina, i enguany més que mai”, conclou Riu.