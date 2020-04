Aplaudim també els nens i nenes!

En un temps en què s’estan creant cançons sobre el confinament, Toni Xuclà ha musicat un poema de l’escriptora Núria Albertí per homenatjar els nens i les nenes que fa setmanes que s'estan a casa sense poder sortir al carrer. “Volia dedicar un poema als nens i les nenes que estan tots aquests dies sense sortir de casa. Ni tan sols per comprar o tirar la brossa, com fem els grans. I que parlés de tot el que aquests campions estan fent: cabanes sota les taules, còmics, deures, aprendre a netejar i cuinar… Crec que es mereixen un aplaudiment”, explica Albertí.

Per la seva banda, Toni Xuclà ha coordinat la gravació amb les cantants del disc De poetes, cançonetes: Mireia Zamora i Laia Badrenas, amb la col·laboració de La Cris, que també actua a l’espectacle en directe, i de Victòria Copoví. Tota la producció s’ha fet en xarxa els dies de confinament, amb els artistes i el suport de Clara Xuclà des de Zink in Films.

De poetes, cançonetes

Valentí Gubianes, que ja va crear la imatge de De poetes, cançonetes, també s’ha afegit a la iniciativa i ha fet una il·lustració de l’esdeveniment. Recupera els personatges de la Rima, la Zoe i el Red, als quals, després de Dia de platja, veiem com passen els dies de confinament llegint, cuinant, ballant i imaginant mil aventures.

En aquesta pàgina trobareu la lletra per cantar la cançó i els acords per guitarra, piano i ukelele. Si voleu us podeu descarregar el karaoke per fer la vostra interpretació. Els autors us conviden a cantar, tocar, fer karaokes i compartir les vostres versions a les xarxes amb l'etiqueta #pernenesinensaplaudiments.