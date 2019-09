La urgència d’afavorir la conciliació laboral i familiar

Unicef Comitè Espanyol posa en marxa la segona fase de la seva campanya de petició de signatures #PorLaConciliaciónReal per afavorir la conciliació laboral.

Donar la volta al rellotge de la conciliació per equilibrar la balança entre la vida familiar i laboral. És l’objectiu de l’acció que Unicef Comitè Espanyol va dur a terme la setmana passada per mobilitzar la societat i instar els líders polítics que els seus programes per a les eleccions generals del 10 de novembre incloguin mesures per a un compromís real i definitiu amb la conciliació.

“Un any més, el curs escolar ha arrancat amb la conciliació com a assignatura pendent a Espanya. Amb la tornada a l’escola es fan més evidents les dificultats de les famílies a l’hora d’equilibrar el treball amb la vida personal i familiar”, ha assenyalat Javier Martos, director executiu d’Unicef Comitè Espanyol, qui ha afegit que “l’escassetat de temps de qualitat per a les famílies pot tenir efectes negatius en el desenvolupament dels nins, el nostre capital humà més valuós”.

Segons l’informe 'Són els països rics més favorables a les famílies?' d’Unicef, les polítiques de conciliació a Espanya se situen en el lloc 14 de 31 països de l’OCDE i la Unió Europea analitzats.

Les mesures concretes que demana la campanya de recollida de signatures són:

Una llei de permisos de paternitat i maternitat iguals , obligatoris i intransferibles.

, obligatoris i intransferibles. L’ extensió dels permisos de maternitat a un mínim de sis mesos d’acord amb la recomanació d’Unicef i l’OMS per promoure l’opció de la lactància exclusiva durant els primers sis mesos de vida.

d’acord amb la recomanació d’Unicef i l’OMS per promoure l’opció de la lactància exclusiva durant els primers sis mesos de vida. Incentius fiscals, bonificacions i premis a les empreses que promoguin mesures de conciliació familiar.

Per aconseguir aquests compromisos, Unicef Comitè Espanyol ha llançat una nova iniciativa en el marc de la seva campanya #PorlaConciliaciónReal, que fins ara ha aconseguit sumar més de 42.000 signatures per demanar als dirigents polítics mesures urgents en favor de la conciliació laboral i familiar, i a les empreses suport perquè facilitin la flexibilitat d’horaris i la seguretat laboral, sense penalitzar la maternitat o la paternitat.