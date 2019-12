De regal, el món

“Hola, gent!”, crida el Koke pel micro des d’una plataforma que serveix d’escenari. Falta una setmana perquè compleixi els tres anys i fa de mestre de cerimònies juntament amb els seus pares, Rubén Señor i Lucía Sánchez, en la presentació del documental Hola, Mundo a Barcelona. Al cap i a la fi, ell n’és el protagonista, ja que la peça audiovisual versa sobre els seus primers anys de vida, que, des del moment del naixement, han girat al voltant del viatge. De fet, és l’eix del documental, que se centra en la importància de tot allò que passa durant la primera infància i en els beneficis que el viatge en família pot aportar als infants a partir de les experiències viatgeres del Koke i els seus pares.

Señor i Sánchez van deixar les seves feines en el món de la publicitat l’any 2013 per complir el seu somni de fer la volta al món mentre alimentaven el blog algoquerecordar.com. Fent quilòmetres es van enamorar dels nens viatgers. “Les famílies viatgeres amb què ens creuàvem pel camí van canviar la nostra perspectiva sobre el que pensàvem que era la paternitat. Els seus fills se’ns presentaven en diferents idiomes, no tenien por a allò desconegut, eren creatius, molt autònoms, amants de la natura. Ens va sorprendre el seu coneixement del món i de si mateixos. Eren nens molt lliures. I els seus pares, també”, expliquen al documental. Va ser llavors quan es van fer la promesa de tenir un fill i de regalar-li el món.

El 2016 va néixer el Koke. Dels seus primers 26 mesos de vida se’n va passar vint viatjant pel món. Japó, Xina, Estats Units, França, Sud-àfrica, Colòmbia, Brasil, Cuba i Egipte van ser alguns dels divuit països que va recórrer en aquest període. “El documental neix de casualitat. Viatjant amb el nostre fill gravàvem imatges, com solem fer sempre, però en un determinat moment vam veure que havíem après moltes coses, que ens n’havíem adonat de moltes altres i que a través de les xarxes havíem obtingut respostes a molts dels nostres dubtes. Vam pensar que seria útil i necessari fer un documental que servís d’ajuda a moltes famílies que tenen la pressió de l’entorn a l’hora de viatjar amb un bebè. De fet, quan va néixer Koke, per a nosaltres va ser com tornar a la casella de sortida i viatjar d’una manera diferent”, apunta Señor.

FORA PORS I EXCUSES

La peça, de poc més d’una hora de durada, vol desmuntar pors i excuses a l’hora de viatjar en família, però també subratllar els beneficis que el viatge té per a infants i pares, mentre reivindica el dret dels nens a passar més temps en família. “No hem inventat res nou perquè hi ha moltes pedagogies que ara es consideren alternatives, però que són del segle passat, que ja parlen d’això. Maria Montessori parla de la primera infància, que definia dels 0 als 6 anys, i altres estudis nous que es fan en l’àmbit científic afirmen que aquests són els anys en què s’assenta la base emocional d’una persona, en què s’entenen conceptes com el bé i el mal, o si el món és perillós o tot el contrari. Totes les experiències que el nen viu durant els primers anys de vida marcaran la seva personalitat en el futur”, explica Sánchez.

Asseguren que han vist diferències en el desenvolupament de Koke, com ara en el llenguatge i l’ampli vocabulari adquirit per “l’experiència real i integrada” d’aspectes que altres infants coneixen a partir dels llibres en anys posteriors. “Viatjar ha incidit sobretot en el tema de l’autoconfiança, en no tenir por a relacionar-se amb persones de qualsevol mena, no només pel que fa a la raça, sinó també a l’edat”, afirma Sánchez. Alhora constata que el fet viatger potencia els punts forts que porta de sèrie una persona: “Per exemple, si el nen és observador, té 24 hores cada dia durant el viatge per potenciar-ho”.

VIATJAR PER APRENDRE

Hola, Mundo es divideix en diferents blocs, a partir dels quals intenta donar respostes a dubtes que sorgeixen a l’hora de viatjar en família, com ara els vols llargs, les malalties, la gestió de la por, els comentaris de l’entorn, el menjar i la relació amb els avis. Per això, el documental també dona veu a la pediatra Lucía Galán, el neuropsicòleg Álvaro Bilbao, la biòloga Katia Hueso i el psicòleg Alberto Soler. Són especialistes que, segons els pares de Koke, els han acompanyat des de l’altra banda de la pantalla al llarg dels tres anys i que els han ofert molta informació per gestionar diverses situacions.

El documental dona veu a experts en matèries com la pediatria, la biologia o la neuropsicologia

“Hem viscut en primera persona moltes de les coses que han publicat i hem comprovat que eren certes. Per exemple, quan a un nen no li dius que cert lloc és perillós, en lloc de caure es concentra i no cau. Quan t’aguantes l’impuls i comptes fins a deu després de donar-li una broqueta de pollastre veus que és veritat que no s’ofega, ja que vam introduir el mètode Baby led weaning en l’alimentació del Koke des dels sis mesos de vida. O el clàssic, que un nen es posa malalt el primer any. Els nens emmalalteixen en una escoleta plena de virus, no per caminar enmig del bosc. El que afirmen, nosaltres ho experimentàvem en la pràctica”, assenyala Sánchez.

I quan el documental acaba, les maletes aviat es preparen per tornar-se a omplir. “Ens hem comprat una furgoneta camper i, a partir de la setmana que ve, marxem a les Canàries. Després farem Marroc i Portugal. A l’estiu, els països nòrdics, l’Europa de l’Est... Fa pinta de ser un any fent voltes”, diu Señor. Potser caldrà una segona part del documental.