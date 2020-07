Platges a prova d'infants

Quan s’és pare o mare, anar a la platja pot ser tota una aventura. Trobar-ne una de fàcil accés, amb passarel·la per passar amb els cotxets, prou espai de sorra perquè les criatures puguin jugar a pilota i fer castells -i, de passada, que la sorra sigui fina per esbandir-la fàcilment de la delicada pell dels infants- o que l’aigua no sigui fonda perquè puguin jugar segurs, de vegades requereix una exhaustiva investigació prèvia. Si ho fem bé, ens assegurarem una bona estona. Si, a més, té lavabos adaptats als infants o zones de descans o lactància, parcs i restaurants child-friendly que, a més de menús pensats per a ells, tenen espais reservats per al joc, l’experiència serà tot un èxit.

PLATJA DEL BIBERÓ

Conscients que el públic familiar és un segment que val la pena fidelitzar, cada cop són més els ajuntaments que treballen per adequar els seus equipaments i serveis per satisfer les demandes de grans i petits. Els ajuntaments de poblacions situades a la costa paren especial atenció a les platges, on no només s’hi estan pares i fills sinó també avis i família en un sentit més extens (tiets, cosins...), a més de grups d’amics amb les seves corresponents criatures. Un dels que treballen més en aquest sentit és Calafell, que des de fa més de dues dècades rep el sobrenom de “platja del biberó” precisament per les característiques que tenen les seves platges, que les fan idònies per a les famílies amb nens.

“El primer motiu -destaca Maria Lluïsa Lastra, tercera tinent d’alcalde i responsable de Promoció de la Ciutat i Formació del municipi-és que a Calafell hi ha cinc quilòmetres de platja amb la sorra molt fina i que, per tant, no fa mal a la pell de les criatures, que és més delicada”. A això s’hi suma, afegeix, que “les aigües de les platges són molt tranquil·les, amb unes onades suaus que tranquil·litzen pares i mares, i el pendent per entrar al mar és molt poc pronunciat, cosa que les fa molt més segures per als nens i minimitza el risc de relliscades”. Les famílies que van amb cotxets no tenen problema per accedir a la platja, “ja que està adaptada perquè els sigui del tot accessible”, destaca.

95 banderes blaves El juny passat l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor va difondre la llista de banderes blaves per al 2020. De les 688 que onejaran a l’estat espanyol, Catalunya en suma 95. Entre les platges que visitem avui, Calafell en té tres: les de Calafell, L’Estany Mas Mel i Segur de Calafell; Calonge i Sant Antoni, quatre: les de Cala Cristos - Ses Torretes, del Monestri, Sant Antoni i Torre Valentina; i Vilanova i la Geltrú quatre més: les d’Adarró, Ibersol, Ribes Roges i Sant Gervasi.

SERVEIS DE QUALITAT

“A Calonge i Sant Antoni sabem que no és el mateix viatjar sol que marxar de vacances en família”, afirma Maite Ramos, de l’Oficina de Turisme del municipi. I afegeix: “És per això que oferim un model de turisme basat en la tranquil·litat, en les activitats lúdiques i educatives per a la canalla, la cultura i platges amb serveis de qualitat”. Les platges del municipi tenen una cosa en comú: són amples i poc profundes i disposen de “serveis pensats per a les famílies, que van des de zones de jocs infantils a l’ombra de les palmeres fins a passarel·les per poder accedir a la sorra amb cotxets, i també activitats infantils, jocs inflables o serveis com l’Espai Nadó i el Club Infantil de Platja”, destaca Ramos. Al llarg del litoral calongí es poden fer passejades pel camí de ronda, que recorre 2,6 quilòmetres i va de Torre Valentina fins al terme municipal de Platja d’Aro.

TREN EN MINIATURA

Al seu torn, Vilanova i la Geltrú té 7 quilòmetres de costa i platges que es caracteritzen per la seva gran extensió de sorra, que permet gaudir del mar i la platja en un ambient tranquil. Les platges, tal com apunta el seu regidor de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Jordi Medina, “són de sorra fina, pendent suau i poc profundes, ideals per al turisme familiar”. “De fet -afegeix Medina-, estem certificats com a destinació de Platja en Família per l’Agència Catalana de Turisme”. “Per submergir-te a l’aigua -destaca- cal endinsar-se; per tant, són platges tranquil·les i segures que permeten caminar i gaudir de les aigües al turisme sènior i tenir les criatures a la vora de l’aigua mentre la família els vigila des d’una distància prudencial”. I la poca profunditat “permet gaudir en família de jocs d’aigua, ensenyar a les criatures a nedar o practicar esports aquàtics amb tranquil·litat”.

Al municipi les platges disposen de parcs infantils, camps de vòlei i futbol platja, zones de descans, gespa i ombra, guinguetes amb servei de bar amb diversitat d’oferta gastronòmica per a tots els públics, zones de protecció mediambiental amb biodiversitat de fauna i flora, i un gran nombre d’empreses que ofereixen activitats aquàtiques per dur a terme amb monitoratge especialitzat activitats nàutiques, presència de socorristes i la proximitat del nucli urbà amb un centre ple de comerç i dinamisme que caracteritza la capital del Garraf. El parc de Ribes Roges, davant la platja del mateix nom, subratlla Medina, “té pistes de futbol, bàsquet, petanca i servei de bar, a més d’un circuit de tren en miniatura per als més petits, que poden anar-hi acompanyats d’adults. A més, cal afegir-hi un llarg seguit d’activitats culturals i d’oci al llarg de tot l’estiu, un dels millors càmpings d’Europa i més de 400 establiments de restauració per garantir una estada diversificada i sobretot de qualitat”, conclou el regidor.