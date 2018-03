La setmana passada, amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Son, l'Hospital Quirónsalud va donar a conèixer una cançó que el grup Xiula ha creat especialment per conscienciar als adults, joves i nens de la importància de dormir bé.

El consum excessiu de televisió, telèfon mòbil i videojocs són responsables directes del desajustament del ritme de vigília-son en nens i adolescents que, a llarg termini, pot provocar problemes d'hiperactivitat, canvis en l'estat d'ànim (tristor, irritabilitat i còlera), dificultat per a controlar les emocions, augment de la impulsivitat, risc més elevat de trastorns metabòlics com la obesitat i la diabetis, i increment dels accidents de trànsit.

En aquest context, com dèiem, Quirónsalud Barcelona i el grup musical Xiula han creat una cançó, 'Bon son', que vol ajudar a conscienciar els adults, i especialment els nens i adolescents, de la importància que té dormir bé i detectar alguns trastorns del son que poden afectar de manera important en l'activitat diària i el rendiment. La cançó, a ritme de trap (força de moda entre els adolescents), parla de situacions de la vida quotidiana en què es poden trobar molts joves i intenta donar algunes pautes perquè la manca de son o els mals hàbits no els interfereixin en activitats com ara els estudis o la feina.

"Creiem fermament en la música i, més concretament en les cançons educatives, com a eina de treball valuosíssima amb nens i adolescents. 'Bon Són' és un trap que vol connectar amb els joves i qüestionar des de l'empatia, alguns dels hàbits més perjudicials a l'hora de cuidar el propi bioritme. Una base moderna i unes rimes que et descobreixen com n'és de necessari és estar off per estar on", comenten els integrants de Xiula.

Necessitem dormir bé

Dormir la quantitat adequada d'hores, així com al moment adequat del dia és fonamental per a qualsevol persona que vulgui rendir. No obstant això, avui dia, molts nens i adolescents no dormen prou i tenen patrons de son canviants al llarg de la setmana. Tot això produeix un desajustament en el seu ritme de son de vigília-son que repercuteix sobre tots els aspectes de la vida del nen, des de la seva capacitat per parar atenció a classe fins al seu estat d'ànim.

En ocasions, aquest desajustament en el ritme de vigília-son es dona per una alteració interna del NSQ. Sabem que en l'adolescència es produeix de forma fisiològica un retard en el ritme de vigília-son per la qual cosa l'hora de ficar-se al llit i la d'aixecar-se es retarden respecte als horaris de nens més petits i adults. Però també, els canvis produïts en els últims anys en l'ús del temps lliure de forma inadequada, amb un consum excessiu de televisió, telèfon mòbil i videojocs, són responsables directes d'aquest desajustament.

Les pantalles alteren el son

La llum blava que emeten les pantalles de televisió, telèfon mòbil i videojocs pot retardar l'alliberament de la melatonina inductora del somni, augmentar l'estat d'alerta i restablir el rellotge intern del cos a un horari posterior. Aquest és un problema especialment important per als adolescents el ritme dels quals ja està canviant de forma natural, fet que els manté desperts fins a altes hores de la matinada. El resultat final: nens privats de somni o amb un mal descans.

La raó per la qual la llum blava és tan problemàtica és que té una longitud d'ona curta que afecta els nivells de melatonina més que qualsevol altra longitud d'ona. La llum de les bombetes fluorescents i les llums LED poden produir el mateix efecte. Normalment, es comença a alliberar melatonina un parell d'hores abans de ficar-se al llit, i la melatonina aconsegueix el seu pic en la meitat de la nit. Quan les persones llegeixen en un dispositiu emissor de llum blava (com una tauleta, en lloc d'un llibre imprès) durant la nit, triguen més temps a agafar el son. A més, tendeixen a tenir menys son REM (quan se somia) i es desperten amb son.

Fer servir mòbils o tauletes abans d'anar a dormir dificulta agafar el son

La manca de son afecta el rendiment escolar, però, a més, també té conseqüències a llarg termini com problemes d'hiperactivitat, canvis en l'estat d'ànim (tristesa, irritabilitat i còlera), dificultat per controlar les emocions, augment de la impulsivitat, major risc de trastorns metabòlics com l'obesitat i la diabetis, així com increment dels accidents de trànsit.