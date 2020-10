Tenir cura de la salut ocular dels infants

Els oftalmòlegs de Centre d'Oftalmologia Barraquer estimen un repunt de les patologies oculars en infants i adolescents a causa del confinament i l'ús abusiu de dispositius electrònics durant aquest temps. Tot això implica un empitjorament de la salut ocular que pot repercutir negativament en el rendiment escolar. Actualment 1 de cada 4 nens i nenes pateix trastorns visuals i s'estima que aquesta xifra augmentarà els anys vinents com a conseqüència de l'abús que, des d'edats molt primerenques, fan de la visió pròxima per l'alta exposició a les pantalles.

Si la primera visita a l'oftalmòleg hauria de ser als dos o tres anys d'edat –sempre que no hi hagi cap alteració ocular evident que requereixi acudir-hi de forma més primerenca, i mantenir a partir d'aquí les visites anuals–, aquest any una revisió és més necessària que mai per la situació viscuda durant els últims mesos. "Aconsellem que tot infant i adolescent realitzi una revisió oftalmològica com a mínim un cop a l'any. El globus ocular segueix creixent durant la infància i l'adolescència. No obstant això, molta gent desconeix que el desenvolupament visual s'adquireix fins als set o vuit anys aproximadament, ja que és quan els éssers humans tenim més plasticitat neuronal. Per això és tan important corregir en edats primerenques certes afeccions de la vista o defectes refractius, que més tard no tindrien solució ", explica la doctora Ainhoa Martínez Grau, especialista en oftalmologia infantil del Centre d'Oftalmologia Barraquer.

El desenvolupament visual s'adquireix fins als set o vuit anys aproximadament

Durant la infància poden aparèixer múltiples patologies oculars, que poden desencadenar en ambliopia, més coneguda com a ull gandul, si no es tracten a temps. L'ambliopia és la disminució de la capacitat visual d'un o de tots dos ulls, per falta d'ús durant el període d'aprenentatge visual, i està causada per múltiples defectes de la visió: els defectes refractius, com la hipermetropia, l'astigmatisme, o la miopia; l'estrabisme, que és la pèrdua de paral·lelisme dels ulls; o bé altres anomalies oculars, com la parpella caiguda (ptosis palpebral) o la cataracta congènita. Totes són afeccions que poden ser reversibles si es tracten de forma precoç.

"En el cas de la miopia, per exemple, l'exposició pròxima a pantalles per molt temps, juntament amb l'absència de llum natural, ha pogut provocar un increment d'aquesta patologia, cosa que unida al sobreesforç ocular incrementa el risc de fatiga ocular ", alerta Martínez Grau.

Ull sec i visió borrosa

"L'exposició de nens i joves al mòbil, ordinador o tablet disminueix la freqüència de parpelleig, fet que pot provocar visió borrosa transitòria perquè la parpella promou la distribució homogènia de la llàgrima per tota la superfície ocular i la llàgrima és la primera potència refractiva de l'ull. Una altra conseqüència de la disminució del parpelleig seria patir molèsties oculars relacionades amb la sequedat ocular, ja que, si no parpellegem prou, part de la llàgrima que havia de lubricar i oxigenar l'ull s'evapora. Això és especialment important en adolescents que per canvis hormonals cursen amb alteracions en les glàndules de Meibom, les encarregades de fabricar una de les tres capes de la llàgrima", adverteix la doctora.

El treball de prop, prolongat, juntament amb l'absència de llum natural, pot tenir impacte en la salut ocular

L'estrès derivat de la situació d'incertesa que porta associada la pandèmia pot estar relacionat amb un augment en la incidència de trastorns oculars en infants i joves com: tics oculars, que es manifesten com un parpelleig o gest de complicitat freqüent i que no es tradueix en patologia ocular en la majoria dels casos; miocímies palpebrals, que són contraccions involuntàries habitualment en la parpella inferior, i mussols, que són una infecció d'una glàndula de la vora de la parpella que produeix inflamació i dolor.

Guia pràctica

Tenint en compte aquest context, i sota el lema La salut visual és qualitat de vida futura, la Fundació Barraquer ha publicat la guia Infància i pantalles. Com cuidar la salut ocular a casa i a l'escola per contribuir al foment dels hàbits de protecció de la salut ocular dels més petits. La guia recull recomanacions generals per tenir cura dels hàbits visuals dels nens, ja sigui a casa o a l'escola: treballar amb llum natural, fer descansos diaris, no oblidar-se de parpellejar, tenir cura de la postura corporal, utilitzar el mode nocturn o els filtres de llum blava de la tauleta o ordinador i usar les ulleres, si estan prescrites. A més, els experts aconsellen establir límits en l'ús de les pantalles entre nens i adolescents, que hauria de ser ocasional i no hauria de superar l'hora diària en els nens de 3 a 6 anys, ni les 2 hores en els menors de 16 anys.