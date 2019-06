Passeu, passeu, famílies!

Viatjar en família implica que “adults i petits fan el mateix a la vegada”, afirma el professor André Stern, autor del llibre 'Jugar' (editorial Litera), que afegeix que, sigui on sigui, els adults haurien de respectar que les criatures vulguin jugar, perquè “és la manera natural com activen els seus centres emocionals”.

Dit amb altres paraules, continua explicant Stern, “si per a un ocell, el seu medi natural és l’aire, i per a un peix, l’aigua, per a una criatura ho és el joc”, perquè és la manera com entenen el món. De fet, rebla el clau Stern, “aprendre no existeix, perquè el cervell no està fet per aprendre sinó per optimitzar problemes, i és llavors quan la informació es memoritza”. Per això, “un 70% del que vam estudiar ho hem oblidat, i només recordem el 30% restant, perquè és el que va activar els centres emocionals”, diu l’autor.

Vinculant el viatge amb el joc, André Stern sosté que les criatures s’adapten sense problemes a la tria que fem. Ara bé, “tothom s’haurà de sentir respectat”, diu. Si al matí la família vol visitar museus, a la tarda es podrà anar al parc o a la piscina. “Si els pares respecten les hores de joc, les criatures s’adaptaran al viatge”, comenta Stern. Els problemes poden aparèixer si “els adults pensen que el joc no és una qüestió seriosa”.

Es tracta d’un plantejament que les famílies van interioritzant a l’hora de fer la tria per al seu destí de vacances, prioritzant el benestar de fills, però que també assumeixen molts establiments a l’hora de plantejar-se quins serveis volen oferir i a quin públic es volen adreçar. L’espai de joc i lleure -així com oferir determinats serveis- serà fonamental si l’establiment vol fer bandera de la seva filosofia family-friendly. I d’aquest tipus de propostes a casa nostra n’hi ha força. De fet, cada dia més. En voleu conèixer alguna?

CÀMPING RESORT PLAYA DE MONT-ROIG

Les famílies ocupen anualment el 85% dels allotjaments del Càmping Resort Playa de Mont-roig, situat a la població de Mont-roig del Camp. “Tenim tantes possibilitats d’allotjaments possibles com d’activitats diferents per a petits, grans i per a tots alhora”, explica Alejandro Giménez, director del càmping. El fet de ser un càmping amb categoria de resort també els ha permès acollir un públic que busca serveis com si es tractés d’un hotel, però sense ser-ho. “Els adults hi volen tenir comoditats però també que les criatures tinguin llibertat per jugar o per ser a les piscines”, diu Giménez.

Entre les activitats que programen diàriament hi ha les classes de fitnessper als adults; les manualitats, els balls i les activitats didàctiques per als petits, i d’altres de compartides, com les que fomenten el medi ambient. “Volem que tota la família hi estigui bé, perquè sabem que és el nostre client principal, que, de fet, repeteix any rere any”, comenta el director. Entre els atractius del càmping hi ha les diferents possibilitats d’allotjament -de preus també variats- i les piscines, amb tobogans.

www.playamontroig.com/ca

MAS LA GARGANTA

A la Garrotxa, al municipi de la Pinya, hi ha Mas Garganta, una casa de pagès que té a tocar la Vall d’en Bas. De fet, el gran atractiu de Mas Garganta és el seu entorn, de natura, i les instal·lacions, que estan pensades perquè la canalla de totes les edats s’ho passi bé.

Per començar, a sota de la gran figuera que hi ha a l’era hi ha un sorral. Al bosc proper, cabanes, jocs de fusta, cordes per fer ràpel i tirolines. Els més petits mengen primer que els grans, perquè una monitora s’encarrega, quan han acabat l’àpat, de fer-los participar en jocs tradicionals i d’explicar-los contes.

Per acabar, l’alimentació és un dels punts forts. “És de proximitat i saludable, basada en verdures, que els més petits poden collir dels horts, i també poden recollir els ous del galliner”, explica la Ruth, encarregada de Mas Garganta. Entre les curiositats del turisme de la casa de pagès hi ha el fet que, a més de les famílies, reben sovint grups d’avis amb nets, “que venen quan hi ha vacances de l’escola”, diu la Ruth, i també “els grups de mares lactants i associacions de famílies”, que trien també Mas Garganta com a destinació. La natura, el bon menjar i la tranquil·litat en són els al·licients.

http://masgarganta.com/

ECO-RESORT MAS SALAGROS

Mas Salagros atrau les famílies per les seves instal·lacions, per la seva localització, per les comoditats que ofereix com a resort i per ser un hotel 100% ecològic. “Som en un parc natural, i hi organitzem excursions en família”, explica la directora de màrqueting de Mas Salagros, Mariona Mallafré.

A més, el mas també organitza activitats i tallers dirigits, que tant poden ser anar a l’hort com fer un taller amb el xef, nits de cinema amb sopar inclòs o, fins i tot, una minidiscoteca. “Per als pares, també tenim classes de ioga, i les instal·lacions de Wellness by Aire Ancient Baths”, amb un recorregut termal, diu Mallafré.

Les habitacions estan dissenyades per a les famílies, amb habitacions connectades per portes interiors, d’altres amb espais per a tots, inclosos bressols, i també d’altres de superiors, suites, amb més espai.

El respecte al medi ambient és un dels motors, i per això les mateixes teulades de les habitacions estan cobertes amb jardins, perquè la impermeabilitat i la temperatura interior estiguin més controlades. A més, afegeixen: “Som molt a prop de la platja, a Alella, i també organitzem sortides per conèixer l’entorn, com ara els cellers, que també són ecològics”, indica Mallafré.

www.massalagros.com

HOSTAL DE LA PLAÇA DE CABRILS

“Som un hostal familiar, on les famílies són molt benvingudes”, explica Artur Masiques Estrada. La cuina casolana, basada en el receptari català, i la comoditat de ser en un hostal, en què cada paret explica una part de la història Masiques i Estrada, són els punts forts de l’Hostal, situat a Cabrils (Maresme). “El fet que tinguem habitacions connectades amb portes interiors també facilita l’organització familiar”, diu Masiques.

I entre els plats de cuina catalana, els canelons, el bacallà, els arrossos o els calamarsets són els que destaquen, i els que més agraden a la canalla. “Creiem en els valors de la família, perquè nosaltres mateixos tenim 75 anys a l’hostal amb la nostra família”, exemplifica l’Artur.

hostaldecabrils.com/hostal/ca/

MASIA CAN BOSCH

L’última proposta ens porta fins a Sales de Llierca, a l’Alta Garrotxa, on hi ha la masia Can Bosch, que cal reservar sencera amb un mínim de dues nits. La seva capacitat total és de 22 persones, i per això és ideal perquè els grups de famílies la lloguin. Perquè viure el temps d’oci en família és tota una experiència, però, si s’ajunten diverses famílies, la diversió -i també les oportunitats de nous aprenentatges- serà més gran.

A més de la natura que l’envolta, Can Bosch està pensada perquè les criatures campin i juguin amb llibertat. També hi tenen taules de ping-pong, futbolí i piscina, que és tipus bassa rústica, i l’entorn està tancat. Entre les propostes que ofereix la zona hi ha les rutes a cavall, a part del senderisme.

La cuina és d’autoservei, però la masia també ofereix la possibilitat de contractar un servei de preparació dels àpats.

Masia Can Bosch