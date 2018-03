Viatjar segurs per Setmana Santa

Immersos ja en les vacances de Setmana Santa dels escolars, és probable que molts de vosaltres aprofiteu els dies de festa per fer una escapada amb la canalla. A nivell de tot l'estat espanyol, la DGT preveu que aquests dies es facin més de 15 milions de desplaçaments per carretera, i per això és important recordar la normativa de trànsit, més si tenim previst viatjar amb criatures.

Des de Bebitus, botiga online de productes per a nadons, recorden que l'element de seguretat més important és comptar amb un sistema de retenció infantil adequat a l'edat del nadó i dur-lo correctament instal·lat i ajustat. En l'actualitat, les cadires infantils més venudes són les que es col·loquen a contramarxa, és a dir, on el bebè viatja mirant en sentit contrari al desplaçament del vehicle. L'ús de cadires a contramarxa solament és obligatori a Espanya en els sistemes de retenció infantil de Grup 0 que s'han d'usar fins que la criatura assoleixi els 75 centímetres. No obstant això, molts pares també trien cadires a contramarxa d'altres grups, l'ús dels quals està permès a altres edats sempre que estiguin homologades.

En qualsevol cas, segons recorda Carla Martínez, responsable i especialista de la categoria de cadires de Bebitus, "el realment important és que el bebè viatgi amb un sistema de retenció infantil que compleixi la normativa, ja que això permet reduir fins a un 75 % les morts en cas d'accident. També és essencial que el SRI estigui correctament instal·lat i ajustat, i que s'utilitzi fins i tot en els desplaçaments curts, que és quan es produeixen la majoria dels accidents de trànsit greus".

A més de l'ús del SRI, per viatjar amb nadons és aconsellable realitzar parades cada dues hores al llarg del viatge per donar de menjar i beure al petit, així com treure-li del sistema de retenció infantil amb la finalitat de que pugui moure's; també és molt recomanable tintar les llunes posteriors del vehicle o col·locar parasols per protegir-los del sol; no abrigar en excés a la criatura (perquè l'embuatat de les cadires genera calor); planificar el viatge i comprovar les previsions meteorològiques i de trànsit per evitar sorpreses en la carretera; i portar tot el necessari per atendre al bebè en ruta en cas que el viatge s'allargui més del previst (llet, menjar, bolquers i roba per canviar-lo).

Com viatjar amb un nen hiperactiu

Moltes famílies que tenen un fill amb Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) no saben com gestionar amb èxit o afrontar un viatge en família sense estressar-se. I és que entre un 30 a un 50% dels nens que pateixen TDAH presenten trastorns de conducta (TC) i molts pares es veuen incapaços d'afrontar amb ells un viatge en família. Per aquest motiu, la psicòloga infantojuvenil Nuria García Alonso, directora d'Ayudarte Estudio de Psicología, comparteix una sèrie de consells per viatjar amb un nen hiperactiu i poder gaudir amb ells del viatge.

El primer és tenir present que un excés d'energia requereix d'excés d'estratègia. Això demana organització. Canalitzant l'energia de la criatura a través d'una bona planificació, aconseguireu més tranquil·litat. "enir un fill amb TDAH no ha de ser un problema a l'hora de viatjar si saps com afrontar-ho. Pares que gaudeixin del seu fill i ho acceptin sense comparar-se amb la resta aconseguiran aprofitar més les experiències i ser més feliços. El teu viatge no serà com el d'una altra família, potser és millor, és important acceptar al teu fill i apreciar que la diferència no ha de ser necessàriament dolenta" assegura la psicòloga Nuria García Alonso. I continua: "La ¡il·lusió pel viatge en família no s'ha de truncar per pors o en modificar la rutina quotidiana d'un nen. És important organitzar el viatge tenint present que cada nen requerirà d'activitats que ajudin a evitar l'avorriment, i per tant una mala actitud".

En aquest sentit, la psicòloga recomana que els pares s'avancin a les llargues hores amb cotxe i als espais morts, que preparin minijocs educatius o qualsevol altra activitat com, per exemple, jugar amb un simple llapis i un paper. Els nens amb TDAH voldran canviar contínuament d'activitat, així que alternar-les pot ser una bona idea. Potser de primeres no se t'ocorri res però seria genial poder tenir una llista amb diverses idees i fins i tot compartir-les amb tots els membres de la família i així no deixar lloc a la improvisació"

7 consells per viatjar amb nens hiperactius i gaudir del viatge

Planificació: aquí radicarà l'èxit del viatge. És de vital importància organitzar el viatge per poder mantenir els nervis i l'energia de la criatura a ratlla. Per a això, el millor és crear un planning on organitseu dia per dia què fer, així com horaris de menjars, de descans i d'activitats. És important tenim sempre un pla B per si algun dia un esdeveniment inesperat impedeix realitzar el planejat.

aquí radicarà l'èxit del viatge. És de vital importància organitzar el viatge per poder mantenir els nervis i l'energia de la criatura a ratlla. Per a això, el millor és crear un planning on organitseu dia per dia què fer, així com horaris de menjars, de descans i d'activitats. És important tenim sempre un pla B per si algun dia un esdeveniment inesperat impedeix realitzar el planejat. Certa rutina: En viatjar, la rutina no té perquè quedar-se entre les parets de casa. La clau per viatjar amb un nen que tingui TDAH serà seguir mantenint, el màxim possible, la rutina d'activitats, menjars i son. Trencar amb ella només conduirà asituacions incòmodes, nens inquiets i pares desesperats. Però la rutina, igual que els viatges, ha de ser flexible: hi ha moltes coses que es poden mantenir més o menys igual, potser no l'horari però sí el fet de poder llegir-li un conte abans de dormir. Serà aquest tipus d'accions les que li donin seguretat.

En viatjar, la rutina no té perquè quedar-se entre les parets de casa. La clau per viatjar amb un nen que tingui TDAH serà seguir mantenint, el màxim possible, la rutina d'activitats, menjars i son. Trencar amb ella només conduirà asituacions incòmodes, nens inquiets i pares desesperats. Però la rutina, igual que els viatges, ha de ser flexible: hi ha moltes coses que es poden mantenir més o menys igual, potser no l'horari però sí el fet de poder llegir-li un conte abans de dormir. Serà aquest tipus d'accions les que li donin seguretat. Normes i regles: els pares hauran de recordar als nens que les vacances no són sinònim de rebel·lia i de fer el que vulguin. La seva actitud ha d'anar d'acord a les normes de conductes prefixades pels adults, com passa a casa. És important fer-los comprendre per què han d'actuar d'una manera o una altra i els beneficis que això pot portar. Això sí, les explicacions han de ser breus i concises.

els pares hauran de recordar als nens que les vacances no són sinònim de rebel·lia i de fer el que vulguin. La seva actitud ha d'anar d'acord a les normes de conductes prefixades pels adults, com passa a casa. És important fer-los comprendre per què han d'actuar d'una manera o una altra i els beneficis que això pot portar. Això sí, les explicacions han de ser breus i concises. Descans: El descans no només serà cosa de nens, els pares també han de complir amb els horaris per anar en harmonia amb els seus petits. El cansament pot generar apatia, falta de paciència i estrès.

El descans no només serà cosa de nens, els pares també han de complir amb els horaris per anar en harmonia amb els seus petits. El cansament pot generar apatia, falta de paciència i estrès. Tots a l'una: Organitzar activitats lúdiques i activitats educatives durant el viatge. La participació de tots els membres de la família en elles farà que el resultat sigui de major qualitat. Les activitats seran una forma ideal de canalitzar l'energia dels petits, per minimitzar els seus nervis, motivant-los a tenir una bona actitud.

Organitzar activitats lúdiques i activitats educatives durant el viatge. La participació de tots els membres de la família en elles farà que el resultat sigui de major qualitat. Les activitats seran una forma ideal de canalitzar l'energia dels petits, per minimitzar els seus nervis, motivant-los a tenir una bona actitud. Esport: Excursions, partits de futbol o qualsevol altra activitat esportiva que requereixin moviment ajudaran al petit i serà una idea fantàstica per aconseguir canalitzar l'excés d'energia.

Excursions, partits de futbol o qualsevol altra activitat esportiva que requereixin moviment ajudaran al petit i serà una idea fantàstica per aconseguir canalitzar l'excés d'energia. Equilibri: Viatjar en grup serà una bona opció de cara a aquestes vacances perquè així el petit podrà tenir algú amb qui jugar.

Recordeu que el suport familiar serà vital perquè una criatura amb TDAH se senti comprès i motivat a actuar bé. L'afecte, juntament amb una bona educació, seran peces imprescindibles a l'hora d'anar encaixant, a poc a poc, el puzle d'emocions i energia que formen la seva personalitat.