Tecnologia en família

Mobile World Capital Barcelona impulsa, per segon any consecutiu, Mobile Week Barcelona, una setmana on art, ciència i tecnologia convergeixen en un espai de reflexió entorn la transformació digital.

La iniciativa reuneix artistes, científics, pensadors, enginyers, emprenedors i professionals de la indústria cultural a través d'un programa d'activitats gratuïtes als 10 districtes de la ciutat. Aquestes activitats, que pretenen acostar la tecnologia digital a la ciutadania, compten amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i de diferents equipaments públics i privats, espais d'innovació i centres de recerca i de col·lectius i associacions de la ciutat.