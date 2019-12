Pares i mares, ídols infantils

El 39% de les criatures menors de vuit anys considera que els seus pares són els seus principals ídols, les figures que més admiren i als que més els agradaria assemblar-se. Així es desprèn d'una consulta duta a terme per Lingokids –plataforma digital especialitzada en l'aprenentatge d'anglès en edats primerenques– a una mostra de 200 famílies de tot Espanya amb fills de fins a vuit anys.

Segons aquesta enquesta, pares i mares continuen sent, els referents aspiracionals dels més petits, tot i la influència creixent que exerceixen en ells els continguts audiovisuals, sigui a través de la televisió o de plataformes com YouTube, a la qual accedeixen des de tablets i smartphones.

Per darrere dels progenitors se situen els esportistes com Sergio Ramos, que són elegits com a principals ídols per un 30% dels consultats, seguits a certa distància per cantants com Camila Cabello, amb un 15%, youtubers com Ryan ToysReview, amb un 9%, o activistes socials com Greta Thunberg, amb un 6%.

Consultats sobre les seves preferències pel que fa a com ocupar els seus moments d'oci, els nens espanyols prioritzen també l'opció de realitzar activitats en família (43%) a altres opcions com la pràctica d'algun esport (30%) o jugar a ser un cantant (14%) o un youtuber (9%).

Pel que fa als seus jocs o joguines preferits, la consulta no destapa massa sorpreses: el 37% dels enquestats van mostrar la seva preferència pels dispositius electrònics com tablets o consoles de joc. Novament, els esports es col·loquen en segona posició, amb pilotes, patins o bicicletes escollits per un 25%. Els segueixen els instruments musicals o kits de manualitats, amb un 21%. Un 14% trien jocs educatius com puzles o llibres, i un 3% es decanten per jocs de caràcter científic.

Molts pares d'ara s'esforcen per adoptar una posició d'igualtat en contraposició a l'autoritarisme d'altres èpoques

"La relació entre pares i fills ha canviat enormement pel que fa a generacions anteriors. Molts pares d'ara s'esforcen per adoptar una posició d'igualtat en contraposició a l'autoritarisme d'altres èpoques. Volen que els seus fills els percebin com a amics, estan molt pendents d'ells, de les seves coses, de què els preocupa, volen fer-los viure experiències que complementin la seva formació i els enriqueixin com a persones. I això, d'alguna manera, es percep en els resultats d'aquesta consulta, que mostren uns fills encantats d'estar amb els seus pares i que volen ser com ells", sosté la Dra. Suzanne Barchers, directora de el consell educatiu de Lingokids.

D'altra banda, l'experta subratlla també una certa obsessió per ser els pares perfectes, àvids sempre d'informació per poder exercir el seu paper de progenitor amb la màxima seguretat. Per això, afirma, "van constantment a fonts fiables per trobar pautes amb què guiar-se a l'hora d'abordar l'educació dels seus fills".