Per Nadal, menys és més

S'acosten les festes de Nadal i moltes criatures ja han començat a preparar la carta als Reis d'Orient. En una societat com la nostra, marcada per la immediatesa i el consumisme, aquest és un bon moment per tenir presents alguns conceptes que ajudin a viure un Nadal més sostenible, tant econòmicament com emocionalment. Si voleu fugir de les conseqüències de contribuir a criar nens hiperregalats, us presentem dues iniciatives que us ajudaran a situar aquest tema en un context més raonable.

Una carta més curta

Per intentar minimitzar la saturació dels nens es pot portar a la pràctica la regla dels quatre regals. La proposta limita el nombre d’objectes que els nens rebran i es basa en la idea de regalar alguna cosa per llegir; alguna cosa que l'infant es pugui posar –sabates, roba, complements…–; alguna cosa que realment necessiti –una motxilla nova per a l’escola, per exemple–, i finalment alguna cosa que desitgi, la joguina que ha demanat en totes les cartes dels Reis i del Pare Noel. "És una manera de posar sensatesa i buscar una lògica que sigui acceptable per a les famílies per posar límits a aquesta situació", explica Francesc Núñez, sociòleg de la UOC.

En aquesta mateixa línia, l'empresa automobilística Audi impulsa la campanya 'Una carta més curta', la primera iniciativa tecnològica-educativa d'aquestes característiques que es llança a Espanya en l'àmbit del consum, ja que ofereix a pares i familiars la possibilitat de planificar els regals que els fills demanaran als Reis aquest Nadal. D'ús senzill i intuïtiu, l'eina permet a les famílies organitzar les demandes perquè no es multipliquin sense sentit. Es tracta de la primera de les peces d'una campanya que culminarà amb el llançament d'un curt animat el 18 de desembre, amb la qual Audi convida a reflexionar sobre les noves tendències de consum que s'estan implantant en la societat i la manera de compartir els nostres regals nadalencs.

Aquesta eina, a la qual s'accedeix simplement entrant a la web www.unacartamascorta.es, ofereix a cada nen de la família la possibilitat de crear la seva carta. Anima a introduir 4 regals a la carta, que és la quantitat que recomanen molts pedagogs i psicòlegs, basant-se en la coneguda regla dels 4 regals. Una vegada introduïts els quatre regals desitjats, es podrà enviar la carta de cada nen als familiars, per mitjà d'un enllaç web únic i privat, mitjançant un missatge de WhatsApp o un e-mail. Els familiars, per mitjà de l'enllaç rebut, podran accedir a la carta personal del nen i introduir el seu nom en el regal, dels quatre disponibles, que vulguin demanar als Reis per a ell o ella. "Es tracta d'una recepta senzilla per als pares i mares que vulguin mantenir la màgia i la il·lusió dels més petits ensenyant-los a apreciar el valor de les coses i a reduir els efectes negatius dels excessos", assenyala la doctora Mònica Casabayó, professora titular del departament de màrqueting d'Esade i investigadora de conductes del consumidor (especialment de nens i joves), que ha col·laborat amb Audi Espanya en aquesta campanya sobre nous hàbits de consum. L'ús de l'eina digital 'Una carta més curta' és totalment gratuït i és accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Les joguines no tenen sexe

Rosa o blau, ballet o futbol, nines o cotxes? Des que som petits rebem missatges que associen colors, objectes o activitats a un gènere. Aquestes diferències estan latents des d'edats molt primerenques, per això, és important educar en la igualtat per evitar situacions de discriminació en el futur. Hasbro, marca capdavantera en joc i entreteniment, ha llançat la campanya #Jugandoiguales, que promou aquesta igualtat, demostrant que nens i nenes són iguals i poden jugar als mateixos jocs.



Sota la marca Baby Alive, una nina realista i interactiva, Hasbro ha produït un vídeo-experiment en el qual demostra que a nens i nenes els agraden els mateixos jocs. I és que ¿hi ha joguines per a nens i joguines per a nenes? És la qüestió que planteja i vol desmitificar la campanya, ja que mostra que els nens també es diverteixen jugant amb nines. "Aposto per sumar i ensenyar als més petits a combinar el millor del joc tradicional amb els avantatges de la tecnologia. D'aquesta manera aconseguim que valors tan importants com la cura, la imaginació i les habilitats comunicatives segueixin presents en el dia a dia dels nens", explica la psicòloga María Luisa Ferrerós, experta en psicologia clínica especialitzada en família, infància i adolescència.



La hipòtesi que planteja la campanya #Jugandoiguales està demostrada per diferents estudis, com 'La guia de jocs i joguines' de l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ), que assegura que el 35% de les famílies amb fills homes han comprat en alguna ocasió una nina per als seus fills. Aquest percentatge augmenta fins al 58% quan parlem de nens que han jugat amb nines en alguna ocasió. Aquesta dada se centra sobretot en nens de menys de 4 anys que tenen germanes. Segons els experts, els únics moments en què nens i nenes comparteixen les mateixes joguines és quan juguen junts. "Quan tenen certa edat els nens juguen només amb nens i a jocs que tradicionalment s'han associat al seu gènere, però quan comparteixen el joc amb nenes és fàcil veure'ls jugant a cuinetes, a comprar al supermercat o a mares i pares", explica María Luisa Ferrerós. La psicòloga es fixa també en els avantatges de jugar amb nines: "Jugar amb ninos ensenya als nens aconduir-se correctament en situacions reals, ajuda els infants a ser més responsables, sensibles i a desenvolupar habilitats afectives que els serviran en les seves relacions futures".