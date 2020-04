Mobilitat segura i sostenible. N’aprenem?

A més d’un impacte inqüestionable des de tots els punts de vista, el confinament ens ha portat moltes oportunitats per reflexionar i també per aprofundir en moltes matèries, entre les quals, encara que sembli contradictori, la mobilitat. Un dels seus experts més reconeguts a Catalunya, Alfons Perona, recorda que “als anys 90 els accidents de trànsit també eren considerats una pandèmia a Espanya, amb deu mil morts anuals”.

La crisi sanitària passarà i la mobilitat es normalitzarà. I també tornarà, per tant, la sinistralitat i la mortalitat a les carreteres. “Haurem de plantejar els aspectes transversals que incideixen en la mobilitat, sobretot la urbana”, diu Perona. La reclusió a casa ens ha demostrat que som capaços de sobreviure amb molta menys mobilitat i sense vehicles. Les circumstàncies especials que passem també ens han ensenyat que convé trobar noves maneres de moure’ns i nous costums de vida que impliquin menys desplaçaments. Mai el concepte quilòmetre zero havia tingut tanta aplicació pràctica.

Que en aquest primer trimestre del 2020 a Catalunya hi hagi hagut un 29,7% menys de víctimes mortals (26, 5 de les quals al març) que en el mateix termini de l’any anterior ho hauríem d’aprofitar més enllà de sumar-ho als avantatges del covid-19. Costarà canviar els hàbits adquirits a còpia d’anys, però ara tenim una gran oportunitat per inculcar als més joves, a les generacions encara no viciades -que no trigaran a ser les grans protagonistes de la mobilitat futura-, que tenim un nou camí obert al davant, que -això sí- requerirà aquest carburant (tan preuat últimament) que es diu esperança. A les jornades sobre seguretat viària de la fundació CEA d’abans de l’anunci de l’estat d’alarma, Pere Navarro, director de la DGT, va ser clar: “Aquesta crisi de salut ens farà veure com s’acceleraran molts canvis en la nostra mobilitat”.

REPENSEM LA MOBILITAT FUTURA

El temps de confinament ens ha de servir per transmetre aquesta filosofia i per preparar els més joves per recuperar la normalitat viària quan el malson s’acabi. Estar tants dies tancats a casa demana que, quan s’obrin les portes, recuperem els bons costums de civilitat a l’hora de compartir la via pública. No podem tornar al carrer sense tenir en compte que ens hi va la vida si no respectem les normes, si no actuem com a bons vianants i si no fem un ús conscient dels nostres vehicles, començant pels de mobilitat personal, com bicicletes i patinets.

A finals de gener, la Generalitat va presentar el nou Pla d’Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya (PAMEC) per millorar la formació dels escolars i les condicions dels recorreguts de casa al centre educatiu, i fomentar els desplaçaments segurs, sostenibles, actius i autònoms. Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat, va destacar que per millorar la seguretat viària “el paper de l’ensenyament i la creació d’hàbits és clau”. Per tant, sense les escoles, el treball que pares i mares puguin fer durant el confinament a casa amb els fills és fonamental.

El PAMEC promou accions estratègiques impulsades per diverses entitats i departaments de la Generalitat per millorar la mobilitat escolar amb la finalitat “d’aconseguir que la generació dels nostres fills i filles sigui la primera que creixi en una societat sense víctimes de trànsit”, segons Juli Gendrau, director del Servei Català del Trànsit. El pla inclou des de la redacció de manifestos fins a l’actualització del tractament de la mobilitat a les escoles, passant per la creació de figures de referència als centres educatius, la promoció de sistemes de transport sostenibles i saludables, la millora dels anomenats camins escolars i la creació de distintius de mobilitat escolar per als centres educatius que apliquin aquests criteris.

“Cal millorar les condicions de mobilitat del recorregut de casa al centre educatiu per avançar cap a un desplaçament més actiu i sostenible”, apunta Josep González-Cambray, director general de Centres Públics del departament d’Educació. En aquest sentit, el PAMEC s’alinea amb el projecte a cinc anys vista School Chance, en què diverses ciutats europees, com ara Girona, intercanvien bones pràctiques relatives a la mobilitat autònoma dels escolars, en sintonia amb l’agenda de la Unió Europea. Ens hi posem?