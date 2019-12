Demanen una mascota als Reis? Penseu-vos-ho bé!

A Catalunya s’abandonen 4 animals cada hora, 95 animals al dia, cosa que fa gairebé 30.000 animals abandonats a l’any. Aquesta xifra baixaria molt si abans d’adquirir un animal, “els propietaris s’assessoressin amb un veterinari i prenguessin consciència del que comporta tenir una mascota a casa”, destaca la presidenta del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC), Cori Escoda. La pèrdua d'interès per l'animal, el seu comportament o la manca de temps i espai suposen gairebé el 30% dels abandonaments que es produeixen cada any.

El CCVC estarà present a la Ciutat dels Somnis de Barcelona i als Parcs de Nadal de Tarragona i Reus per fer difusió educativa sobre el treball del veterinari i la tinença responsable d’animals de companyia. Amb el lema Estimar-lo és cuidar-lo, els veterinaris plantegen tallers didàctics al voltant de la tinença responsable d’animals domèstics i de la importància dels veterinaris.

El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya també presenta aquests dies un nou exemplar de la col·lecció de contes per a nens i nenes, titulat El Xipi va a la fira d’animals. En aquest lliurament, es vol incidir en la necessitat de tenir les mascotes convenientment vacunades i desparasitades, per evitar contagis.

Coincidint amb les festes de Nadal, l’època de l’any en què es fan més regals, és bo recordar que hi ha estudis que mostren que, ja sigui per Nadal o en algun altre moment. I, de fet, de totes les mascotes que es compren, un 60% seran un regal que els pares fan als fills.

I és que els animals de companyia segueixen sent un dels regals estrella del Nadal. Segons indica un estudi elaborat per la Fundació Affinity, el 45% de les famílies espanyoles amb fills d'entre 3 i 13 anys està valorant actualment adoptar o comprar un animal de companyia. D'aquestes, gairebé la meitat (el 43%) té previst fer-ho per Nadal, i majoritàriament en forma de regal per al seu fill/s (71%).

No obstant això, la Fundació alerta que, segons el seu estudi, prop del 60% dels animals de companyia que es regalaran aquest Nadal no són una decisió consensuada per tota la família, sinó que la decisió final ha recaigut únicament en un dels seus membres. A més, el 57% consideren que la responsabilitat principal de cuidar l'animal serà del seu fill/s, en comptes de ser vista com una responsabilitat de tota la família. Amb aquestes dades, la Fundació Affinity vol fer una crida sobre la necessitat de reflexionar abans de prendre la decisió d'incorporar un animal de companyia a l'entorn familiar.

Isabel Buil, directora de la Fundació Affinity, assenyala que "és important recordar que un animal és un ésser viu, no una joguina ni un regal. Si decidim incorporar un gos o gat a la família, pensem que estarà amb nosaltres molt de temps, previsiblement més de 10 anys, per tant, és una decisió vital, que hauria de ser presa de forma meditada i per consens".