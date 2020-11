Dau Barcelona. Toca jugar des de casa

El Festival Dau Barcelona, que s’havia de celebrar presencialment el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, ha adaptat els seus continguts al format virtual per ajustar-se a les mesures imposades per la situació sanitària. Organitzat per l’Institut de Cultura de Barcelona i comissariat per Oriol Comas, el festival d’enguany comptarà amb molt contingut propi i donarà suport comunicatiu a les activitats que organitzaran les editorials de jocs en els seus propis canals durant els dies de festival.



L'esforç principal de l’edició virtual ha sigut dotar la web d’un contingut molt informatiu i útil per a tothom, tant per als avesats a jugar com els que no. El joc de taula ha sigut una activitat que s’ha vist molt incrementada durant el confinament i que ha guanyat nous seguidors. És per aquest motiu que el portal del Dau Barcelona virtual ha procurat mantenir les seccions principals del festival per esdevenir un punt d’informació i d’entreteniment únic.

Al web es trobaran Els Jocs del Dau, amb apartats com l’autor convidat, que enguany és l’alemany Klaus Teuber (creador de Catan, possiblement l’autor més important d’avui en dia); la conferència inaugural; la Zona de Prototips, o dos jocs de participació.



També es manté l’apartat del Dau Històric Virtual, que constarà de breus gravacions en què els principals clubs de joc històric de Catalunya expliquen les seves activitats i descriuen alguns dels millors jocs històrics així com les seves diferents modalitats.





La secció del Dau Pro, que des de fa quatre edicions s’ha transformat en un espai de networking per als professionals del sector del joc, també tindrà una edició adaptada online, amb trobades entre autors i editors. Per mantenir l’esperit de posar en contacte autors desconeguts amb els editors, s’han preparat speed dating especials centrats en una sèrie de vídeos realitzats pel Dau Barcelona protagonitzats per una selecció d’autors sense joc publicat. Aquests vídeos s’enviaran exclusivament a tots els editors de l’Estat.



Una altra secció important és Les Escoles al Dau, que des de la primera edició s’organitza amb la voluntat que el joc formi part de la vida quotidiana als centres educatius, pels valors que desprenen i per les competències curriculars que hi són interpel·lades. El Dau Virtual ha preparat sessions de joc (de taula, tradicional i de deducció) per a nens i nenes de 5è i 6è de primària. L’opció online possibilitarà que moltes més escoles i molts més alumnes en puguin gaudir.

A més a més, s’ha aprofitat el Dau Virtual per obrir una secció a la pàgina web pensada per als docents, on es podran trobar tots els recursos que les editorials publiquen sobre adaptacions pedagògiques dels seus jocs.



Finalment, la secció dels Premis Dau Barcelona també serà íntegrament virtual. Tots els convidats i convidades que acostumen a venir cada any tindran presència virtual. La gala, gravada prèviament, es retransmetrà el dissabte 14 de novembre a les 19 h a la pàgina principal de la web del festival.

El Dau Virtual, doncs, amb molt contingut de consulta i jocs online i també participatius com l’acció amb el hashtag #ElsDausDelDau o dues macropartides de Kahoot!, es transformarà en el gran portal del joc i en una alternativa d’oci molt atractiva per jugar des de casa.