Criar en comunitat

Sí → Llavors, fes-ho i potser ja no cal donar el consell! No tenim per costum felicitar-nos pel que fem bé, o posar en valor tots els esforços que es fan! La criança és dura i tothom ho fa tan bé com pot! Posem-hi amor i cuidem-nos!

Sí → Dona el consell de manera assertiva i sense jutjar. Fes-ho primer posant en valor les coses positives que s’estan fent. Però, ep!, si després d’escoltar el consell no et fan cas, no jutgis, al cap i a la fi és un consell. No fer-te cas no és res contra tu, simplement no els va bé. No cal que ho vagis comentant amb altra gent, trenques la relació de confiança.

No → Pregunta si els pots donar el consell abans de fer-ho i pregunta-ho de manera curosa, sense segones intencions. Potser no els va bé en aquell moment i no ho rebran bé. O simplement estan bé com estan, encara que a tu no t’ho sembli.

No → Mentida podrida, tot es pot formular com una pregunta! Si realment vols ajudar, et suposarà un petit esforç, d’acord? Pensa-hi bé perquè de ben segur que ho pots dir com una pregunta i no com una certesa. Així doncs, passa al següent punt.

Sí → Quan el que ens mou a aconsellar és una voluntat real d’ajudar, ens podem parar a pensar com ajudar, ja que hi ha moltes maneres de fer-ho, no només aconsellant. ¿I si formulem una pregunta que ens permeti seure, xerrar i escoltar les necessitats de qui volem aconsellar? Probablement li anirà millor poder compartir per què fa el que fa i establir un diàleg entre iguals per trobar la millor manera de sortir-se’n. Ara bé, compte amb com formulem les preguntes! La pregunta no pot ser un judici implícit, de l’estil “Per què fas això?” o “Per què no ho fas d’aquesta altra manera?” Això no serveix! Pensa en preguntar una cosa tipus “Què necessitaries per tenir més temps per a tu mateix?” o “Què et cal en aquest moment?” A partir de la resposta, és quan podem oferir-nos per ajudar sabent què necessita l’altre i és llavors quan podem dir com ho faríem nosaltres. I fins i tot així, l’altre pot dir que no li funciona el que li proposem, o que “gràcies, però no cal”, i no passarà res! Haurem tingut un moment bonic d’ajuda i comprensió mútua i això reforçarà el nostre vincle i una criança compartida de manera positiva. Al cap i a la fi, és el que desitgem, oi?