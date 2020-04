Confinats en família: 5 noves idees

A les portes d'una Setmana Santa atípica, seguim acostant-vos propostes per ocupar millor el temps d'aquests dies de confinament. Podeu aprofitar aquests dies per fer la mona a casa o per descobrir alguna d'aquestes idees.

Noves maneres de llegir un conte

L'editorial Nanit s'ha fet un lloc a l'espai editorial de literatura infantil i juvenil amb les seves propostes de cançons contades, uns contes que adapten alguns dels èxits de la música catalana, de grups tan coneguts com Els Pets, Oques Grasses, Roba Estesa o Els Amics de les Arts. Durant aquests dies de confinament, a l'apartat descarregables de la seva web i des de les seves xarxes socials, van penjant propostes d'activitats per fer en família. Ofereixen propostes que són útils per fer a casa: que serveixin per xerrar, per exercitar la creativitat, per parlar d'emocions o senzillament per fer-les perquè les trobem boniques. Les han preparat amb instruccions i material prou senzill perquè els més petits les puguin fer de manera autònoma o les pugueu fer junts si ho preferiu.

Activitats familiars a la Pedrera

Des de la Fundació Catalunya La Pedrera us volen acompanyar aquests dies de #joemquedoacasa. Per això han programat online una serie de passatemps i manualitats per fer en família i acostar-vos #LaPedreraAcasa que aniran compartint a les seves xarxes socials. Els materials estan creats pels educadors dels serveis educatius de la Pedrera. Els continguts (instruccions, material i fotografies) també els trobareu publicats aquí. Aquesta setmana ja hi trobem el passatemps de la setmana, mots encreuats gaudinians, i la manualitat de la setmana: fer un trencadís com el que es pot trobar al Terrat de la Pedrera amb un got o un pot de vidre. Cada setmana compartiran un passatemps dirigit a tota la família, per aprendre sobre la Pedrera i passar-ho bé. Dimarts que ve penjaran un nou passatemps, trobar les 7 diferències entre dues imatges relacionades amb la Pedrera (la solució la donaran l'endemà), i el divendres 17 una nova manualitat: els animals de la Pedrera, un taller de confecció d'animals que podrien haver inspirat Gaudí a l'hora de dissenyar alguns espais d'aquest edifici. Es confeccionaran amb diferents tipus de materials. Podreu seguir les instruccions i compartir els resultats de cadascú!

Recursos educatius de l'Editorial Casals

Des de la Fundació Catalunya La Pedrera us volen acompanyar aquests dies de #joemquedoacasa. Per això han programat online una serie de passatemps i manualitats per fer en família i acostar-vos #LaPedreraAcasa que aniran compartint a les seves xarxes socials. Els materials estan creats pels educadors dels serveis educatius de la Pedrera. Els continguts (instruccions, material i fotografies) també els trobareu publicats aquí. Aquesta setmana ja hi trobem el passatemps de la setmana, mots encreuats gaudinians, i la manualitat de la setmana: fer un trencadís com el que es pot trobar al Terrat de la Pedrera amb un got o un pot de vidre. Cada setmana compartiran un passatemps dirigit a tota la família, per aprendre sobre la Pedrera i passar-ho bé. Dimarts que ve penjaran un nou passatemps, trobar les 7 diferències entre dues imatges relacionades amb la Pedrera (la solució la donaran l'endemà), i el divendres 17 una nova manualitat: els animals de la Pedrera, un taller de confecció d'animals que podrien haver inspirat Gaudí a l'hora de dissenyar alguns espais d'aquest edifici. Es confeccionaran amb diferents tipus de materials. Podreu seguir les instruccions i compartir els resultats de cadascú!

El SAT! des de casa

El Sant Andreu Teatre també vol posar el seu granet de sorra pel que fa a les propostes culturals de confinament i, de divendres a diumenge, amb la complicitat de les companyies de teatre familiar que han passat pel teatre, posa a disposició dels espectadors espectacles sencers de teatre familiar a través del Vimeo del SAT! Del 10 al 12 d'abril es podrà veure On vas, Moby Dick? del Centre de Titelles de Lleida i del 17 al 19 d'abril serà el torn de l'espectacle de dansa familiar Molsa de Thomas Noone Dance. Els espectacles programats s'anuncien setmanalment per les xarxes socials del teatre. Fins ara s'han pogut veure Secrets a l'armari de l'Estaquirot Teatre, El vestit POP de l'emperador de La Roda Produccions i El Petit Príncep de N54 Produccions.