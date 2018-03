Anem de colònies! Però per on comencem?

Ara que som a vigílies de la Setmana Santa, totes les famílies tenen al cap el tercer trimestre. I el fet d’encarar aquests mesos sencers d’abril, maig i juny afegeix una pressió extra a les famílies. S’acaba el curs. I amb el final de curs començarà aquest llarg període de vacances escolars que no s’ajusta -ni per aproximació- al descans estival de pares i mares. S’engega el compte enrere: què hem de fer amb els casals durant les setmanes de juliol o setembre? Marxar de colònies? Sí o no? I on? Quants dies? Per on podem començar a destriar l’oferta?

Si us esteu plantejant apuntar els vostres fills i filles a colònies heu de saber una premissa. Aquestes estades són molt més que una bona opció de conciliació durant uns dies. Encara que “com a solució és una realitat”, anar de colònies és una experiència amb “una alta funció social que val la pena que es conegui abans de decidir-se”, com apunta Pere Vives, cap d’educació ambiental i colònies de lleure de la Fundació Pere Tarrés. Les sortides de colònies “tenen un efecte catalitzador, perquè fan que passin coses, sentiments, sensacions i emocions”. Per això des de la Fundació Pere Tarrés, una de les entitats de referència de l’educació en el lleure al nostre país, defensen que són “moments únics per educar els infants i joves i fer-los créixer com a persones i com a ciutadans”.

En aquesta mateixa direcció treballen des de Fundesplai, una altra de les entitats de referència a Catalunya. Núria Valls, directora general de comunicació i relacions, assegura que les colònies d’estiu reforcen “la competència social i educativa”. Dit en altres paraules, constitueixen un entorn “incomparable per fer nous amics”, que desencadena tot un seguit d’experiències personals molt positives, com “l’autoconeixement, el desenvolupament de la persona, haver d’enfrontar-se a situacions noves, que ajuden a superar reptes i pors, o la convivència en col·lectivitat”.

UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA DE CONVIVÈNCIA

Entre les moltes virtuts de les colònies cal subratllar el fet que estiguin pensades per fer en grup. Propostes que no “individualitzen” i, en conseqüència, eviten l’aïllament, la marginació, perquè reforcen el seu caràcter inclusiu, explica Vives. Durant aquells dies, a més a més, els infants canvien de rol distanciant-se de l’entorn habitual de llar o escola.

Les convivències impliquen obligacions, reptes, normes, temps per a activitats i molts moments d’esbarjo

Les convivències impliquen obligacions, reptes, normes, temps per a activitats i molts moments d’esbarjo, unes dinàmiques que obliguen nens i nenes a ser corresponsables de tot el que hi passi, com participar dels àpats, cuidar les seves coses o vestir-se. Per no parlar de dormir en grups i compartir el temps amb nous companys de viatge. “El respecte, la col·laboració i la cooperació són elements imprescindibles en la vida quotidiana” de totes aquestes activitats que es fan a l’estiu, assegura Valls, que modulen i canvien els hàbits de durant el curs als quals estan acostumats.

APRENENTATGES VINCULATS

Unes activitats que són, en molts casos, “un complement extraordinari de tot el que treballem la resta de l’any -insisteix Valls-, tant pel que fa al desenvolupament de la persona com de reforç dels continguts curriculars”, però amb el valor afegit de l’excepcionalitat, el canvi d’entorn físic i de col·lectiu, en definitiva, “un repte inicial que es transforma en un gran aprenentatge”.

“El temps de lleure es viu amb menys imposició i amb més predisposició per a la participació”, diu Vives. Per tant, “les probabilitat que l’aprenentatge sigui eficient són molt més altes”. Per aquest motiu, moltes de les propostes d’estades durant l’estiu incorporen eixos temàtics que accentuen els processos d’aprenentatge. Els més habituals són els d’idiomes o multiesportius, però cada vegada és més fàcil trobar-ne d’específics basats en un fil conductor com la música, la dansa, la moda, la màgia, el ball, la robòtica, el teatre, el disseny de videojocs i la cuina, entre altres possibilitats que, per exemple, trobem entre les propostes de la Fundació Pere Tarrés. Fundesplai, per la seva banda, organitza les colònies també per àmbits temàtics, entre els quals hi ha l’ambiental, l’aventura, l’anglès, les arts escèniques, la cultura o l’enginy.

Alguns consells per a pares i mares... Tenir en compte els interessos de l’infant a l’hora de triar l’activitat.

No imposar el criteri propi.

Implicar-lo en la preparació: motxilla, material, informació sobre l’indret.

Informar-se i compartir l’activitat.

Conèixer els monitors i educadors, o el lloc on es faran les colònies.

Compartir el seu entusiasme o la seva inseguretat.

Respectar la seva adaptació i la seva experiència.

Però, de fet, hi ha una infinitat de propostes i matisos de diferents entitats, empreses i associacions que, aquests mesos, ofereixen programes. English Summer, fundada l’any 1980, organitza colònies en anglès nadiu des de fa una pila d’anys i compta amb colònies amb idiomes i altres campaments en anglès sobre eixos com el Tech Camp, el Horseriding Camp, el Dance Camp o el Chef Camp. O una altra entitat de referència, com Rosa dels Vents, amb més de 40 anys d’experiència, que disposa de 13 cases de colònies a Catalunya i 22 centres d’idiomes a l’estranger, de manera que pot atendre més de 80.000 infants, joves i famílies cada any.

Un altre exemple de la diversitat per a aquestes setmanes és el que ofereix l’Associació Catalana d’Excursionisme Caní 4 Turons, que organitza, des de fa uns anys, el Dog Camp Junior, uns campaments a mida per als infants que es vulguin acompanyar dels seus gossos, que té la finalitat d’“ajudar a relacionar-se amb altres companys i els seus animals de companyia” des de l’àmbit de la “responsabilitat que implica educar el gos i eliminar comportaments incívics”, explica el seu president, Pere López Alsina.

I QUI TRIA?

Per decidir quin tipus de colònies s’escull, si es prefereix un àmbit temàtic o un idioma, tecnificar un esport o tirar per opcions d’aventura, qui tria? Pares o fills? “Implicar els infants sempre és positiu i tindrà un efecte favorable en la decisió”, assegura Valls, que afegeix que, de retruc, afavorirà més la participació i l’autonomia, sobretot a mesura que es facin grans, quan és més recomanable “negociar i prendre decisions conjuntes”. Una opinió que comparteix Pere Vives. “Si no hi venen convençuts, es perden un dels principals atributs de les colònies. És poc efectiu imposar activitats que l’infant o el jove rebutja”, insisteix.

“Implicar els infants sempre és positiu i tindrà un efecte favorable en la decisió” Núria Valls - Fundesplai

A Catalunya cada any s’organitzen més de 5.000 activitats d’estiu i hi participen 225.000 infants, acompanyats de més de 30.900 monitors, dirigents i professionals. Si ja esteu disposats a regalar a les vostres criatures uns dies o unes setmanes d’experiències formidables, és el moment de començar a mirar opcions.

Sigui com sigui, l’estiu és un temps preciós per als infants. Un generador de records i experiències úniques. S’acosta aquella època de les combinacions impossibles i els equilibris malabaristes per a les famílies. Però per a ells s’acosten els mesos de la felicitat.