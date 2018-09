30 reptes de l’escola catalana

Les criatures tenen el mateix nivell de maduresa de les de fa 40 anys, “però no són les mateixes pel que fa a vivències, família, entorn, cultura, valors, tecnologia, experiències, coneixements”, assegura la doctora en psicologia Susanna Pérez. Per això, l’escola ha d’estar atenta a aquests canvis, perquè els alumnes estan “tan informats que estan desinformats”, diu.

De fet, segons sosté Pérez, que també és professora a Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i al Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre, “avui l’èxit escolar es juga més a fora de l’escola en l’educació no formal: nous models de famílies, múltiples activitats extraescolars, esplais, varietat d’esports, aparells tecnològics, ludificació”. I aquest és un dels reptes de les escoles: incorporar “alguns models educatius d’aquestes activitats no formals de tant d’èxit”, diu Pérez.

Per la seva banda, el professor jubilat Ramon Casals sosté que la manera d’aprendre dels alumnes ha canviat. Amb això Casals no vol dir que s’hagi de “treballar només per projectes”, però sí que cal buscar noves maneres de fer-ho i que, siguin quines siguin, el professor se les cregui. El mateix passa amb les tecnologies. “L’escola no els ha de girar l’esquena, però tampoc poden ser les protagonistes, perquè s’hi perd molt de temps”, diu Casals. Així que “si es fan servir, que sigui d’una manera que se’n tregui el màxim profit”, afirma el professor. I tot plegat amb la idea que l’alumne s’ha d’esforçar. “L’alumne ha de trobar el gust per la feina ben feta, cosa que s’aconsegueix esforçant-s’hi”, conclou Ramon Casals.

Volem valorar quins són els grans reptes que afronta l’escola catalana davant del nou curs que comença dimecres i per això hem parlat amb el professor Ramon Casals, amb els pedagogs Enric Prats, Xavier Besalú, Marta Burguet, Núria Pedrós i Anna Forés, amb el president del Centre Unesco de Catalunya, Eduard Vallory, i amb la doctora en psicologia Susanna Pérez. A partir de les seves reflexions dibuixem el mapa de reptes que afronta l’escola en els àmbits general, polític, curricular i del professorat.

REPTES GENERALS

La llengua, el català. El model lingüístic escolar s’ha de preservar, perquè funciona, perquè l’escola integra com un sol poble l’onada migratòria.

Un dels reptes de l’escola és aconseguir la convivència entre col·lectius que pensen de manera diferent. Els alumnes han d’aprendre que no s’han de deixar atrapar pels prejudicis, tampoc en les relacions entre països, cultures i pobles. Ells han d’aprendre com a éssers, que és el que garantirà ciutadans compromesos. I alhora aconseguir de veritat que l’escola sigui inclusiva: que infants i adolescents amb dificultats físiques i mentals hi puguin compartir de veritat l’educació. Educació integral. Establir com a prioritat el dret de tot infant a accedir a una educació integral de qualitat des d’una escola inclusiva i orientadora. I això exigeix una acció decidida per la transformació educativa, un pla de xoc contra la segregació, la revisió del model de concerts i l’obertura de l’escola a l’entorn.

L’educació en la pau i el respecte ha de ser essencial, fins i tot per sobre dels programes curriculars concrets. Líders. Cal educar-los en la capacitat de lideratge personal i social. I per això han de ser joves desperts, que no es deixin atrapar fàcilment pel poder ni pels discursos fàcils i buits.

REPTES POLÍTICS

Mapa educatiu. Preparar el mapa educatiu (amb una planificació acurada pensant en els pròxims 15-20 anys) amb una identificació de xarxes educatives i una previsió acurada d’equipaments.

Cal millorar els edificis de les escoles, perquè n’hi ha molts que han anat envellint, i encara n’hi ha que mantenen barracons, que teòricament eren provisionals però que allà els tenim. Abaixar taxes. Les actuals taxes universitàries són abusives. Cal revisar-les per fer-les més assequibles.

REPTES CURRICULARS

Diferents ritmes. L’escola ha de continuar fixant l’atenció en els processos d’aprenentatge diferents i en les necessitats expressades per les famílies, perquè els alumnes aprenen a ritmes diferents.

Els infants i els joves saben indignar-se, i demostrar-ho, però també han d’aprendre a assumir compromisos i a implicar-se en tot el que fan. Humanitats. Reforçar els continguts humanístics en totes les etapes educatives (com ara el pla lector, o Filosofia 3/16).

Garantir que el conjunt de l’avaluació que fa el sistema educatiu dels infants i els adolescents es du a terme de manera global, competencial i formativa, i donar els instruments (també formatius) als docents perquè sigui així, incloent-hi l’evolució de les proves de selectivitat. Etapes educatives.És indispensable que l’escola bressol estigui enllaçada amb l’etapa de l’educació infantil, perquè és la més important d’una persona. És a l’edat de 0 a 6 quan es desenvolupen i capaciten totes les intel·ligències de la criatura. Per tant, s’estan posant les bases fisiològiques, neurològiques, psicològiques i pedagògiques amb què l’infant treballarà i aprendrà en edats i etapes posteriors. Així doncs, sembla també molt adequat garantir un ensenyament obligatori i una educació formal bàsica que doni oportunitats, capaciti i comenci a fer competents els nens i nenes des que tenen mesos fins als sis anys. A partir d’aquesta edat s’ha d’acabar amb els cursos escolars tal com estan entesos, i s’ha d’eliminar l’obligatorietat de passar de curs o de repetir quan no s’han assolit uns mínims que són iguals per a tothom, estiguin o no assolits. Els itineraris són el futur.

REPTES DEL PROFESSORAT