Cinc reptes en educació en l'era covid

Amb motiu del Dia Internacional de l'Educació, que se celebrarà diumenge, l'ONG Educo adverteix que el covid-19 posa en risc el dret a l'educació de la infància. "Les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia estan dificultant que milions de nens a tot el món puguin exercir el seu dret a l'educació. Cal deixar molt clar que l'educació no és un servei, sinó un dret, i com a tal s'ha de garantir. Per això, els governs han de prendre totes les mesures necessàries perquè així sigui", recorda la directora general d'Educo, Pilar Orenes.

Per a l'organització, l'arribada de la pandèmia ha provocat una emergència educativa sense precedents i ha empitjorat les desigualtats educatives que ja existien i que afecten especialment els nens més vulnerables. Davant d'aquesta situació, l'ONG –que treballa per l'educació, la protecció i la participació de la infància i que actua en 14 països– adverteix que s'està allunyant la possibilitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat per al 2030, com s'havien compromès els estats a nivell internacional. Per això, Educo considera que, en aquest moment i a causa de la pandèmia, hi ha cinc reptes en matèria d'educació als quals s'enfronta la societat i que els governs haurien d'assumir com a propis:

Revertir l'abandonament escolar, que ha augmentat per la pandèmia. Assegurar la qualitat de l'aprenentatge. Evitar més inequitat en l'accés a l'educació perquè nens i nenes tinguin les mateixes oportunitats ara i en el futur. Obrir les escoles sempre que sigui possible. Oferir suport socioemocional als nens en l'entorn educatiu.

"Cal treballar perquè tots aquests nens i nenes que han deixat l'escola des del tancament dels centres educatius tornin a estudiar. Les causes són diverses en diferents punts del planeta, com veure's obligats a treballar perquè la situació econòmica de la família ha empitjorat o perquè les classes són parcialment a distància i no tenen internet ni altres eines o materials per seguir-les. L'abandonament escolar està afectant de manera diferent nenes i nens, per la qual cosa necessitem estratègies específiques, en particular per a elles", explica Pilar Orenes.

Així mateix, l'ONG considera essencial assegurar la qualitat de l'aprenentatge, sobretot en el cas de l'educació semipresencial o a distància, ja que no pot dependre del context dels nens. En aquest sentit, l'entitat recalca que han de tenir eines digitals per seguir les classes, saber usar-les i cal donar-los suport específic perquè puguin posar-se al dia després d'haver perdut classes durant aquests mesos per la pandèmia.

El tercer repte que destaca Educo és evitar més inequitat en l'accés a l'educació i seguir lluitant contra la que ja existia abans de l'arribada del covid. L'organització creu que les mesures que s'han de prendre han d'anar enfocades a assegurar la igualtat d'oportunitats dels nens i nenes, ja que no només repercutiran en el seu present, sinó en les seves oportunitats futures. "Un altre dels reptes que considerem molt necessaris és mantenir les escoles obertes sempre que les condicions sanitàries ho permetin. En la majoria de les zones en què treballem a l'Amèrica Central i l'Àsia, les escoles continuen tancades. Cal fer tot el possible perquè estiguin obertes si les condicions sanitàries ho permeten i mantenir la presencialitat. Han de fer-se més esforços en aquest sentit. L'escola és un espai que assegura l'equitat en l'educació. El tancament dels centres educatius ha alentit l'aprenentatge de molts nens i nenes. Però l'escola també és un espai protector, en el qual estan segurs i corren menys risc de patir tota mena de violències, com el treball infantil, el matrimoni infantil, l'embaràs adolescent, el tràfic de persones, etc.", explica la directora general d'Educo.

Finalment, l'ONG considera que a les escoles s'ha de dedicar un temps i un espai per donar suport socioemocional als nens perquè puguin afrontar millor les dificultats que han viscut i estan vivint a causa de la pandèmia, com els problemes econòmics de les seves famílies, la pèrdua de relacions socials que han viscut aquests mesos o la creixent incertesa en el futur.

Espanya, el repte de l'educació sense bretxes

El sistema educatiu espanyol també s'ha posat a prova durant els últims 10 mesos i ho continua estant. "Afrontem pràcticament els mateixos reptes que la resta dels països i es necessita abordar amb urgència problemes previs a la pandèmia que, molt probablement, el covid ha aprofundit. El fracàs escolar i l'abandonament prematur se situaven abans de la crisi sanitària per sobre del 17%, un dels percentatges més alts d'Europa. També sabem que durant el confinament estricte entre un 20% i un 30% de l'alumnat va estar completament desconnectat. El retorn a les aules aquest curs ha sigut, i continua sent, complex", explica Pilar Orenes, directora general d'Educo.

Per a Educo, la desigualtat s'ha incrementat fins al punt que part de l'alumnat s'enfronta a una triple bretxa: econòmica, social i educativa. L'organització creu que les mesures que s'han de prendre han d'anar enfocades a assegurar l'equitat educativa a tot l'alumnat i davant de qualsevol circumstància. "És imprescindible un sistema educatiu que s'adapti als canvis amb agilitat i rapidesa, que no deixi ningú enrere i que centri els seus esforços en els més vulnerables. Cal trencar la bretxa digital i incorporar les tecnologies digitals en educació. No és només tenir un ordinador o internet, sinó que l'alumnat, el professorat i les famílies sàpiguen com usar-los per seguir les classes. Una educació sense bretxes és necessària per assegurar el dret a l'educació de tota una generació", recorda Orenes.

L'entitat també recorda que l'escola és la institució que més i millor compleix la funció igualadora d'oportunitats educatives, i té el paper d'ascensor social per millorar el benestar de la infància. Segons l'ONG, a Espanya s'ha de garantir també l'educació no formal, ja que, amb una gran varietat d'activitats extraescolars, d'oci i temps lliure, contribueix al desenvolupament i benestar de la infància.