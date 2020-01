10 raons per les quals són importants les colònies escolars

Existeix un fals mite sobre les colònies que diu que són una pèrdua de temps que nens i nenes podrien estar invertint a l’aula. Des d’Albacolònies, com a professionals del món de l’educació en el lleure, no podem fer altra cosa que desmentir-ho i posar en valor el paper de les colònies com a eina d’educació transversal que contribueix al desenvolupament emocional, motor, social i cognitiu dels infants.

1. SÓN UNA EINA PEDAGÒGICA I SOCIALITZADORA

L’educació en el lleure és molt més que uns dies de diversió fora de l’aula. És un espai educatiu necessari per a la formació personal, social, intel·lectual i cultural dels infants.

2. CREEM UN ENTORN DE CONFIANÇA ON TOTHOM SE SENTI ACOLLIT

A les cases de colònies trenquem les barreres físiques de l’aula i creem un clima favorable i ple d’estímuls que facilita la motivació i l’experiència lúdica de les activitats.

3. REALITZEM ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES DIFERENTS

Durant les colònies, les escoles poden treballar diferents temàtiques a través del joc, les dinàmiques i l’experimentació. Aquestes activitats preveuen tant els aspectes conceptuals, com els de procediment i actitud.

4. CONVIVIM EN UN ENTORN NATURAL

El contacte amb la natura fora de l’aula facilita l’aprenentatge vivencial. Durant les colònies els infants poden veure, mirar, tocar i experimentar amb els elements que els envolten.

5. APRENEM VIVENCIALMENT

Les colònies escolars ajuden a incorporar valors essencials a través d’experiències d’un mateix, dels altres i de la natura, que afavoreixen el desenvolupament d’una manera més saludable, creativa i feliç.

6. DESENVOLUPEM CONEIXEMENTS I HABILITATS SOBRE LES EMOCIONS

En les estades de colònies posem a l’abast dels infants eines de gestió emocional perquè creixin d’una manera equilibrava i assertiva.

7. CREEM RELACIONS ENRIQUIDORES AMB ELS COMPANYS I COMPANYES

Durant les colònies establim i cuidem les relacions amb pautes de convivència des del principi de no discriminació. Compartim el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat i del respecte.

8. CONTRIBUÏM AL PROCÉS DE MADURACIÓ I CREIXEMENT PERSONAL

Durant l’estada de colònies despertem l’esperit emprenedor dels nens i nenes, la confiança en ells mateixos, el sentit crític i la iniciativa.

9. AJUDEM A PREVENIR SITUACIONS D’ASSETJAMENT ESCOLAR

Vincular l’estada de colònies al respecte i l’empatia ajuda a combatre l’assetjament escolar. Les colònies són una oportunitat única per establir vincles sans, afectius i respectuosos.

10. TORNEM DE LES COLÒNIES AMB LA MOTXILLA PLENA DE VALORS!

