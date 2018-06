Infants implicats amb l'entorn

La implicació en un projecte passa per sentir-lo pròxim i profitós. Si, a més, els resultats són palpables a curt termini generen satisfacció. Aquests ingredients conflueixen en els projectes participatius de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), una iniciativa anual d’èxit i amb gran valor pedagògic i social que permet que els estudiants de l’àrea metropolitana desenvolupin diferents competències i habilitats a l’hora que milloren l’entorn natural més pròxim, cosa que facilita l’arrelament i la pertinença. Se segueix la metodologia de l’aprenentatge servei, la realització de serveis comunitaris de manteniment i de millora dels parcs i platges metropolitans, la conservació i el foment de la biodiversitat que allotgen i la difusió dels valors que transmeten, com ara el respecte i la cura del medi natural i la societat, amb l’augment de l’autoestima dels participants que això implica.

“Els projectes participatius són molt diversos i tots tenen un punt en comú: afavorir la implicació i la vinculació de les escoles, instituts i entitats ciutadanes en la conservació de l’entorn més pròxim amb una metodologia participativa i efectiva: aprenem fent”, explica Núria Machuca, tècnica del servei de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l’AMB. El treball en xarxa de l’ens metropolità amb els ajuntaments, els centres educatius i els experts en matèria ambiental i educativa ha contribuït a convertir els parcs i platges en els millors espais d’aprenentatge.

DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ

L’alta demanda ha suposat que al llarg del curs 2017-18 s’hagin realitzat un total de 25 projectes participatius als parcs i platges metropolitans. Han sigut deu més que el curs anterior i han comportat que nous espais s’hagin adherit a aquesta iniciativa. És el cas del parc del Turonet, a Cerdanyola del Vallès, que ha fet un seguiment de la qualitat de l’aigua i de la biodiversitat associada al nou estany i al Jardí de les Papallones i que, a més, es difondrà entre la ciutadania a través de la Jugatecambiental. També s’hi han sumat els parcs de la Mariona de Sant Vicenç dels Horts; el de la Fontsanta, que pertany als municipis d’Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, i el de Can Lluc, de Santa Coloma de Cervelló.

“La difusió dels resultats i aprenentatges obtinguts és clau per sensibilitzar la ciutadania i per donar a conèixer els valors ambientals i socials dels parcs i platges metropolitans”, assenyala Machuca. Per això, la major part dels projectes inclouen material per donar-los a conèixer com ara pòsters, articles o codis QR que es distribueixen pel municipi. D’alguns projectes també se’n deriven jornades explicatives obertes a tots els públics.

La participació dels ciutadans en aquests projectes comprèn activitats com ara la construcció de menjadores i caixes niu per a ocells i ratpenats per fomentar la biodiversitat en espais com els parcs de Can Lluc, Fontsanta, Can Corts, Parc Nou, la Mariona, Can Solei i Ca l’Arnús, el Pi Gros, la Torre Roja i la llera del riu Besòs, a l’altura de Sant Adrià de Besòs. Les sessions de seguiment permeten aprendre sobre les espècies presents en aquests espais però també sobre què necessiten per quedar-s’hi. Les platges també han sigut escenaris d’aprenentatge, com també la desembocadura del Besòs, on els participants han descobert la importància de conservar la barra de sorra per a la cria d’ocells com ara el corriol, i també s’hi han penjat caixes niu.