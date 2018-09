Vols formar part de la Missió Alba?

Una missió i quatre etapes: matèria, força, energia i llum. El sincrotró Alba busca que hi pugin a bord infants que s’atreveixin a afrontar la ciència. Per fer-ho possible, aquest curs 2018/19 llança el programa 'Missió Alba', que posa a l’abast de fins a 5.000 alumnes i de franc una iniciativa totalment alineada amb les exigències del currículum oficial d’aquesta etapa educativa. Els docents interessats en la proposta -una setantena- han d’inscriure les seves classes a Missioalba.cat, on s’allotgen quatre laboratoris virtuals. Allà, sota el lema 'Fer visible l’invisible', el personal científic i els enginyers del mateix sincrotró plantegen en cada etapa un repte als equips participants, una incògnita científica que la classe investigarà experimentant a l’aula.

“Als laboratoris, els nois hauran de desenvolupar un petit experiment amb materials quotidians com ara globus i espelmes i, després, recollir dades i reflexionar sobre els resultats, tal com fem a les institucions de recerca”, subratlla Caterina Biscari, directora del sincrotró Alba. Seguint les indicacions dels experts, hauran de trobar la resposta científica al repte i, si l’encerten, podran passar a l’etapa següent fins a arribar a la meta de la missió.

Equips de tot Espanya intentaran resoldre les qüestions alhora i, al final, com en tota missió, tindran la seva recompensa (videoconferències amb l’equip científic que els ha guiat, material promocional de la missió...).

Entre els objectius de Missió Alba destaquen el foment de vocacions científiques transmetent una visió pròxima, positiva i motivadora de la ciència i de les professions STEM (science, technology, engineering and math), cosa que es porta a terme gràcies a les persones que hi treballen. Els qui presenten els reptes i guien els alumnes són gent que fa ciència o enginyeria i inclou força diversitat quant a gènere, formació, edat o caràcter. Per a Biscari, això “demostra que la ciència és molt diversa, requereix creativitat per poder-la afrontar amb èxit i que la fan persones pròximes a qualsevol de nosaltres”.

En paraules de Biscari, involucrar el personal del sincrotró en projectes educatius com aquest “és essencial per establir més models de referència per als més petits”. “Així com altres professions (policies, metges...) ja tenen una presència forta en l’imaginari col·lectiu infantil, hem d’aconseguir introduir també el científic o l’enginyer en la ment dels nens i les nenes. Si no veuen aquestes professions o no hi tenen accés, difícilment les triaran en el futur”, diu la directora del sincrotró Alba.

COMPONENT LÚDIC

Durant tota la missió, els docents estaran acompanyats per l’equip de divulgació del sincrotró Alba, que resoldran dubtes i consultes. “Per dur a terme la missió satisfactòriament, a la web disposen d’un pla de treball i un vídeo de presentació, així com d’una guia didàctica on s’aporten orientacions metodològiques i criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge”, explica Biscari. Una eina que permet abordar els continguts del currículum científic de primària d’una manera pràctica i vivencial que també beu d’un clar component lúdic, per plantejar reptes, passar etapes i obtenir recompenses. “Durant molt de temps s’ha associat la ciència amb activitats avorrides i a l’abast només de poca gent, i aquests nous formats educatius volen trencar aquest mite i despertar l’interès de tots els infants”, subratlla Biscari, alhora que sosté que aquest caràcter lúdic “esdevé una forma ideal d’engrescar-los a experimentar amb la ciència i les professions STEM”.