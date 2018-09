Com en molts altres casos, les millors iniciatives socials sorgeixen de la ciutadania. És el cas de 'Eixamplem diversitats', que va néixer a través de la prova pilot de pressupostos participatius 'Dona forma a l’Eixample', dins l’àmbit de campanyes i activitats contra la violència masclista i LGTBI.

Es tracta d’un projecte que busca conscienciar i implicar l’alumnat, el professorat i les famílies de les escoles de l’Eixample en la prevenció del bullying LGTBIfòbic i en el respecte i la defensa de la diversitat de gènere, sexual, afectiva i familiar. Una qüestió urgent en la nostra societat moderna i avançada, i que s’hauria de tractar a qualsevol classe a partir d’educació infantil. Perquè, com sempre, l’escola és el millor espai per aprendre els valors essencials per a una bona convivència: el respecte, la tolerància i l’empatia cap als altres.

EL PROJECTE

La iniciativa, impulsada pel districte de l’Eixample i dinamitzada per Trama SCCL i Laboratorio Malaka, s’ha portat a terme durant el curs 2017-2018. Hi han participat sis escoles de primària: el Col·legi Immaculada Concepció, Dominiques de l’Ensenyament, l’Escola de la Concepció, l’Escola dels Encants, Escoles Griselda i l’Escola Sagrada Família.

Es busca fomentar el respecte i la defensa de la diversitat de gènere, sexual, afectiva i familiar

El projecte s’ha treballat amb els grups de 5è i 6è fent tallers de sensibilització a partir d’activitats dinàmiques i participatives. Les accions han contribuït a prevenir l’assetjament, la violència de gènere i la LGTBIfòbia en l’àmbit escolar, així com a promoure la coeducació i l’equitat amb la implicació de tota la comunitat educativa. I, com molt bé explica Adam Sabaté, coordinador i tutor de 5è i 6è de primària del centre Dominiques de l’Ensenyament, “a través de les sessions els alumnes han pogut trencar estereotips i imatges que els venen molt marcats des de petits”.

Abans de començar a treballar amb els alumnes es van fer una sèrie de sessions informatives amb l’entorn educatiu. S’hi van poder conèixer els antecedents, la situació, les necessitats i les possibilitats de participació i d’intervenció de cada escola, i s’hi van analitzar les dinàmiques de grup i el grau de sensibilització i coneixements previs de cada classe. En alguns casos,les sessions també es van fer amb les famílies perquè sabessin quins temes es tractarien i, sobretot, per resoldre els seus dubtes i inquietuds com a pares. Marta Palència, responsable d’acció comunitària a Trama SCCL, afegeix: “També els hem facilitat eines i recursos pedagògics a través de la web Teiximxarxes.cat”.

SENSIBILITZACIÓ I ART

Amb cadascun dels grups classe s’han fet tres sessions. Una primera sessió per explorar els rols i les relacions de l’alumnat i treballar els conceptes relacionats amb la diversitat de gènere, sexual, afectiva i familiar, els rols i estereotips de gènere, la LGTBIfòbia i el bullying. A partir d’aquí, a través de propostes lúdiques i teatrals, es fomenta la comunicació assertiva, l’autoconeixement i l’autoestima, i a la vegada es promou el respecte per la diversitat i les relacions horitzontals i justes. I a la tercera, perquè el grup a classe pugui expressar la seva pròpia visió dels aspectes treballats, se’ls proposa fer una obra col·lectiva.

A través de propostes lúdiques i teatrals, es fomenta la comunicació assertiva, l’autoconeixement i l’autoestima

Els resultats positius del projecte queden reflectits amb les creacions artístiques dels alumnes, amb el suport i la implicació del professorat. Hi trobem relats, espots publicitaris, murals, representacions teatrals, curtmetratges i, fins i tot, una sèrie de dibuixos animats que a través del seu argument i dels personatges denuncia les discriminacions masclistes i la LGTBIfòbia i reivindica l’equitat i la diversitat de gènere, sexual i afectiva.

UN EXEMPLE A SEGUIR

Ara totes aquestes creacions es poden veure en una exposició itinerant a través de la qual es vol sensibilitzar el conjunt de l’escola, el barri i la ciutadania. Una mostra que dona una autèntica lliçó als adults: si els nens i les nenes són capaços d’eixamplar la seva visió, per què hi ha sectors de la societat que encara no ho saben veure?

'Eixamplem diversitats' ha sigut tot un èxit. Arola Segarra, la responsable d’expressió de Trama SCCL, comenta: “Nosaltres, fora del marc del projecte, continuem treballant en aquesta línia”. De fet, l’Escola dels Encants també els ha demanat desenvolupar tallers de sensibilització i creació col·lectiva per prevenir la LGTBIfòbia durant un trimestre, amb l’objectiu de poder abordar aquesta realitat amb els alumnes des de P3 fins a 3r de primària.