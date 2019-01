La Xina vol ensenyar el nostre futbol

Entendre el futbol més enllà de les ordres i els exercicis de repetició mecànica. Aquest és l’objectiu del grup de 25 professors d’educació física de secundària i batxillerat de la província xinesa de Hangzhou que per tercer any consecutiu han visitat l’Escola BetàniaPatmos de Barcelona per conèixer de primera mà quin és el procés pedagògic d’ensenyament i aprenentatge del futbol sala (més aplicable a les escoles, sobretot per qüestions d’espai), tant en les sessions d’educació física del centre com en les extraescolars.

Durant l’estada, els docents aprenen diferents tècniques, sistemes i progressions pedagògiques d’aquesta modalitat esportiva per aplicar-los als seus alumnes una vegada tornen a la Xina. “Volen aprendre una manera d’entendre el futbol més global i menys analítica”, explica Jaume Freixas, cap del departament d’Educació Física i d’Esports de l’escola. “S’han adonat que un sistema basat en formar llargues fileres d’alumnes per practicar llançaments des del punt de penal i fer passades repetitives en línia recta sense oposició no els funciona. I la formació que els donem aquí els és molt útil perquè aprenen a ensenyar a jugar a futbol des d’una perspectiva molt diferent de la seva, inspirant-se en els principis del Dream Team -possessió, domini i control de la pilota-, alhora que introdueixen importants dosis de creativitat, imaginació i felicitat com a elements clau de l’èxit del projecte”, afegeix.

COMPRENDRE L’ESSÈNCIA DEL JOC

L’any 2015, en arribar a la secretaria general del Partit Comunista, el president Xi Jinping (gran aficionat al futbol del país) va dissenyar un pla de no retorn anomenat 'El somni del futbol', amb l’aspiració de convertir la Xina en una potència futbolística a escala mundial. El pla aposta perquè 50 milions de xinesos juguin regularment a futbol l’any 2025, i per aconseguir-ho l’educació hi té un pes molt important. Per començar, el govern xinès ha convertit el futbol en assignatura obligatòria a totes les escoles (200 milions de nens i nenes de primària i secundària ja han rebut llibres de text on s’expliquen tàctiques i estratègies d’aquest esport), i el 2017 es van crear 20.000 escoles de futbol per formar 100.000 jugadors professionals.

Però sembla que amb això no n’hi ha prou. Un sistema tan reglat, basat en l’aspecte físic i la repetició, no funciona. Ha calgut enviar docents xinesos a països amb cultura futbolística pròpia. Com ho fan a la Barcelona de Messi? “Ells han escollit un país punter en futbol i han vingut a casa nostra per aprendre’n.Igual que se’n van a Àustria per saber com ensenyen la música o a Austràlia amb les ciències naturals”, explica Jaume Freixas. “Els últims tres anys han millorat molt”, reconeix. “Ells també participen en les sessions pràctiques i aprenen a fer un treball col·lectiu, a prendre decisions, a ser creatius...”, explica.

Més enllà dels valors futbolístics, l’estada dels docents xinesos a BetàniaPatmos serveix perquè aprenguin a saber equilibrar els bons resultats acadèmics dels alumnes amb la pràctica d’un esport d’alt nivell. Segons Freixas, els estudiants xinesos estan sotmesos a una altíssima pressió per ser acadèmicament brillants, cosa que els deixa poc marge perquè puguin destacar esportivament. “La introducció del futbol gràcies a professors formats en països estrangers és una manera perquè puguin apostar per un sistema pedagògic més innovador, basat entre d’altres aspectes en el descobriment guiat”, diu.

L’estada dels professors a BetàniaPatmos -no estan autoritzats a parlar amb la premsa- inclou visites a la ciutat i als estadis. Prèviament han passat per l’Escola Gredos San Diego de Madrid, on han fet un curs de futbol 11. Segons la traductora que els acompanya, “els interessa molt el procés d’aprenentatge de Barcelona perquè no té res a veure amb el de la Xina; la ciutat els captiva per la repercussió mundial del Barça de Messi”, explica.