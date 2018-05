Filosofia, una matèria olímpica

En aquesta competició no es tracta de córrer més ràpid, de saltar més alt o de llançar el martell més lluny. Aquí s’hi ve a pensar, a discórrer, a reflexionar, a debatre i a compartir diferents punts de vista, amb un pensament filosòfic com a entrenament clau. I guanya qui argumenta millor i convenç el jurat en la transmissió d’idees ben fonamentades. Som a l’Olimpíada Internacional de Filosofia, un esdeveniment en el qual participen joves estudiants de batxillerat d’arreu del món i que enguany s’organitza a Bar, a Montenegro, del 23 al 27 de maig. El tema central de debat serà el medi ambient.

A l’estat espanyol, qui s’encarrega de fer la selecció dels alumnes és el CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques), mitjançant l’Institut de Filosofia de Madrid, un organisme creat el 1986 amb “una clara vocació per cultivar la filosofia pràctica i la seva relació amb les ciències, la cultura i la societat”, tal com es defineix. Els finalistes dels diferents centres educatius han passat diverses proves, tant a nivell autonòmic com estatal. Un dels docents més experimentats i que en els dos últims anys consecutius ha aconseguit que dues alumnes seves representin Espanya en l’Olimpíada és Josep Soler, professor de filosofia i d’educació emocional a la Saint Peter’s School de Barcelona. Soler, guanyador del premi Arnau de Vilanova de filosofia convocat pel Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres amb l’assaig 'Vulnerabilitat i empatia', és un entusiasta de l’ensenyament de la filosofia. Es mostra molt satisfet del bon nivell del seu alumnat i del prestigi d’aquest esdeveniment. “Les Olimpíades, que fa 25 anys que se celebren en diferents països del món, tenen l’objectiu d’afavorir el pensament filosòfic entre els joves i compten amb el reconeixement i el suport de la Unesco”, detalla. “A més de la competició, que consisteix a escriure durant quatre hores un assaig relacionat amb el tema a partir d’un text filosòfic, faran activitats lúdiques i tindran l’oportunitat de conviure amb joves de tot el món”, anuncia Soler.

FILOSOFIA I MEDI AMBIENT

Estel Garriga, una alumna de 18 anys que fa segon de batxillerat a la Saint Peter’s School de Barcelona, és l’única catalana que representarà Espanya a les Olimpíades, juntament amb un altre alumne. “L’Estel va escriure un breu un assaig sobre el medi ambient en anglès”, explica Soler, orgullós. A l’edició del 2017, una altra alumna d’aquest centre, la Lua, va ser seleccionada a les Olimpíades que es van celebrar a Rotterdam, amb un assaig sobre la tolerància.

L’Estel apunta que es va inspirar molt en filòsofs com l’australià Peter Singer, autor del llibre 'Liberación animal', referent dels activistes animalistes, i Henry David Thoreau, autor de 'Walden', sobre la vida als boscos. “Me’l vaig llegir per redactar l’assaig i em va encantar. Tracto de la relació dels humans amb els animals, amb un fort accent en l’ètica de com els tractem”, apunta aquesta jove que vol estudiar veterinària i que des dels 14 anys és vegetariana. “No es tracta només de no menjar animals, sinó de viure d’acord amb una visió de la vida que ens abasta a tots”, subratlla al seu text. L’Estel està encantada amb la docència de Soler. “Transmet molt bé la filosofia i ens ha ensenyat a tenir un esperit crític i un criteri propi, a pensar per nosaltres mateixos. Això ens serà útil per a la vida, estudiïs o treballis del que sigui”, argumenta.

FILOSOFIA, UNA EINA IMPRESCINDIBLE

Davant els diferents atacs que ha rebut aquesta assignatura en els últims temps, Soler és contundent. “En aquests anys de lluita permanent per defensar la presència de la filosofia a les aules contra els intents d’arraconar-la i fer-la prescindible, experiències com la de les Olimpíades poden ajudar a enriquir, prestigiar i donar a conèixer el seu valor”, rebla. “I especialment -afegeix- pot ajudar a estimular la pràctica filosòfica dels mateixos alumnes. Una pràctica que els acosta a trobar un pensament més propi, lliure i valuós”, assegura. El docent reconeix que li va agradar la sèrie de TV3 'Merlí' perquè ha divulgat de manera positiva la filosofia entre els joves. “Les classes de filosofia no poden limitar-se a ser una transmissió del pensament dels filòsofs. La seva grandesa, el que les fa imprescindibles, és que obliguen els alumnes a exercitar el seu propi pensament. No es tracta de memoritzar, sinó d’aprendre filosofia fent filosofia, de comprendre i de crear”.

En una entrada del febrer passat al blog del Saint Peter’s School, Soler fa una ferma defensa de la passió del centre -i la seva- per la filosofia. “Cap altra escola de Catalunya pot presumir de tants èxits d’alumnes destacats en les Olimpíades catalana, espanyola i internacional. Hi ha un motiu: ens apassiona la filosofia i creiem que és molt important. Què hi ha més important que saber pensar? [...] Cal exercitar-se a analitzar arguments, a comprendre les grans idees, a qüestionar les creences rebudes, a ser capaç d’argumentar amb raons sòlides una postura, veure els pros i contres d’un dilema, captar els valors que estan en joc i oferir una solució”.