Un miler d’estudiants d'ESO analitzaran les ‘fake news’

Trenta-dos centres de secundària, la meitat dels quals són instituts públics, posen en marxa aquest curs el seu propi diari escolar gràcies a la iniciativa Revista Escolar Digital (RED). A més, enguany el projecte RED creix fora del territori català i suma dues escoles de Madrid i una del País Basc. A Catalunya, els centres que participen en la segona edició del projecte estan repartits per les comarques del Barcelonès, Maresme, Gironès, Osona, Bages, Baix Penedès, Garraf, Osona, Tarragonès i Vallès Oriental i Occidental. El projecte, promogut pel diari per a joves Junior Report, té per objectiu fomentar el pensament crític i la lectura de premsa entre adolescents. Per aconseguir-ho cada institut desenvolupa un diari escolar en format digital que els mateixos estudiants s’encarreguen d’escriure, dirigir i editar. Així, la redacció és formada íntegrament per alumnes de secundària i batxillerat que actualitzen setmanalment els continguts amb l’ajuda d’un professor i la coordinació d’una periodista professional de Junior Report. L'objectiu és fomentar el pensament crític i la lectura de premsa entre adolescents Aquest curs tots els diaris RED inclouran la secció Quin fake!, en què els joves reporters exposaran notícies falses que detectin al seu entorn. “La millor manera d’identificar una notícia falsa és que es posin en la pell d’un periodista”, comenta Alba Fernández Candial, cap de redacció de Junior Report. Com a redactors júnior, els prop de mil estudiants que formen part del projecte RED tindran l’oportunitat de participar en un consell de redacció, entrevistar personalitats i treballar els diferents gèneres periodístics. Els joves periodistes comptaran amb credencials que els permetran cobrir esdeveniments culturals, socials i esportius i treballaran en xarxa grans temes d’actualitat amb reporters d’altres instituts. + informació Neix una xarxa de diaris escolars A més, els millors articles RED apareixeran a la portada de Junior Report i podran participar en els premis RED, que reconeixen els millors articles i reportatges publicats durant el curs. “Gràcies a aquest projecte podrem viure què es fa a la redacció d’un diari, donar la nostra opinió sobre diferents temes i descobrir notícies”, opina Laia Noguera, alumna de 3r d’ESO del Col·legi Cor de Maria de Mataró, que va ser escollida directora del SOM COR Report.

Per la seva banda, Montse Paradeda, directora del GEM de Mataró, centre que participa per segon any en la iniciativa RED, apunta que “és un projecte que promou el coneixement de l’entorn cultural i social del col·legi, fomenta l’esperit crític i millora la competència digital i comunicativa de l’alumnat participant".

L’actualitat entra a l’aula

Revista Escolar Digital (RED) és una iniciativa de Blue Globe Media, empresa especialitzada en productes informatius per al públic infantil i juvenil. A banda dels diaris escolars, Blue Globe Media ha posat en marxa altres iniciatives per introduir el periodisme a l’aula, com els tallers de periodisme i fake news que fomenten la lectura crítica de diaris i ensenyen a identificar notícies falses.

Enguany la productora ha llançat Junior Report Aula, una sèrie de materials i recursos educatius per treballar l’actualitat a l’aula amb Junior Report: diapositives d’actualitat, fitxes d’activitats, articles periodístics i materials d’educació mediàtica.