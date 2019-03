mSchools, referent de l'aprenentatge mòbil

mSchools, el programa de mEducation, impulsat pel Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i GSMA, és un dels projectes d'inclusió, aprenentatge mòbil i transformació digital més destacats del panorama educatiu mundial. Així ho ha afirmat la Unesco, que ha seleccionat mSchools entre més de 150 projectes de 41 països per incloure'l al seu informe sobre les millors pràctiques d'aprenentatge mòbil. El document reuneix casos d'èxit per aconsellar les escoles i els governs sobre la manera de crear espais d'aprenentatge inclusius i efectius en l'era digital.



Sota el títol 'Transforming the education landscape in Catalonia (Spain) through a systemic and inclusivement mobile learning programme', l'informe ha estat presentat per representants de la Unesco durant el seminari de mSchools Changing Education Together (CET), emmarcat en aquest últim MWC.



Segons la Unesco, mSchools demostra que "un ús responsable de les tecnologies mòbils a l'aula, combinat amb tot un seguit d'activitats i noves formes d'ensenyament, incrementa el compromís dels estudiants i contribueix al desenvolupament de les habilitats del segle XXI". Amb aquesta metodologia, afirma l'informe, els estudiants es converteixen en aprenents de per vida, i les habilitats que adquireixen els obren camí en àmbits com la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques.

El seminari Changing Education Together de mSchools ha celebrat la setena edició dels Mobile Learning Awards





La cinquena edició de la jornada CET ha reunit 500 professionals del sector educatiu, entre directors de centres escolars, representants del sector de l'educació i responsables de polítiques educatives, que han reflexionat sobre el paper de la transformació digital en l'educació.

Premis a la feina educativa per promoure un bon ús de la tecnologia a l'aula

El seminari també ha acollit la setena edició dels Mobile Learning Awards (MLA), uns premis que reconeixen els millors projectes, creats per docents i escoles de Catalunya, en l'àmbit de la transformació de l'educació a través de les tecnologies digitals.



A la categoria de les millors experiències digitals a l'aula, el primer premi ha estat per al projecte Rockalins, creat pel responsable de l'àrea de música de l'Institut de la Roca del Vallès i director de l'Escola Municipal de Música, Lluís Burillo. Amb aquest projecte, basat en sistemes d'autoaprenentatge, els alumnes aprenen a tocar un instrument a través de la tecnologia de manera autònoma. L'objectiu final del projecte és formar una banda de música amb tots els alumnes. El segon premi ha estat per al centre educatiu Prats de la Carrera-Palafrugell. Sota el títol 'Ei! Et penja un fil! Com ens vestirem d'aquí a 50 anys?', els alumnes han simulat la moda del futur, creant diferents dissenys, com rellotges que regulen l'exposició al sol, vestits fets amb pell de taronja i jaquetes amb localitzadors per a nens petits.



A la categoria dels millors projectes de transformació digital d'un centre educatiu, el primer premi ha estat per a l'Escola Marià Fortuny de Reus. Núria Sabaté Vallverdú ha dissenyat Digitrans, que inclou en el dia a dia del centre l'ús de dispositius mòbils, la programació i la robòtica. El segon premi ha estat per al CFA Bon Pastor de Barcelona. Marta Català Gimeno és la responsable del projecte 'La competència digital: el nou repte de l'educació d'adults', que ajuda els alumnes a assolir les eines necessàries per entendre l'entorn en què viuen i perfeccionar les competències digitals, cada vegada més demandades en el món professional.

mSchools llança la seva nova proposta educativa mSTEAM a YoMo

YoMo, el festival de tecnologia per a joves que se celebra del 26 de febrer al 2 de març a la Farga de l'Hospitalet, ha servit d'escenari per presentar mSTEAM, la nova proposta didàctica de mSchools creada amb la col·laboració de centres de recerca i institucions científiques de Catalunya (CRG, FNOB, CREAF, NanoEduca i Escola de l'Aigua).

mSchools ha llançat la seva nova proposta didàctica mSTEAM, una iniciativa que promou l'aprenentatge científic a l'aula a través de la tecnologia mòbil





Aquesta iniciativa, un conjunt de materials didàctics gratuïts i de lliure accés, promou un aprenentatge multidisciplinari basat en projectes i reptes fent servir el mòbil com un laboratori de butxaca i acostant la ciència més pionera a les aules de primària i secundària.



Els assistents a YoMo han pogut gaudir dels tallers mSTEAM, on han descobert el món cel·lular a través de l'observació i l'anàlisi de les cèl·lules del seu propi cos, utilitzant el mòbil com un microscopi, entre molts altres experiments.