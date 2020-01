Cal garantir l'atenció sanitària a l'escola

Diferents associacions i col·legis d'infermeres catalanes demanen als departaments de Salut i d'Educació mesures urgents per garantir l'atenció sanitària a l'escola. Atesos els diferents pronunciaments, consultes i sol·licituds de presa de posició davant la situació de necessitat de cures infermeres tant a les escoles ordinàries com a les que requereixen intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI) i les d’educació especial, entitats com els col·legis d'infermeres i infermers de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona o l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya han fet públic un comunicat en què demanen abordar la manera més eficient i possible per garantir els recursos que ara són insuficients i que passa per dotar de més infermeres a l'atenció primària i a les escoles en funció del requeriment de cada infant. A més, consideren fonamental la incorporació d'infermeres als equips d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) que donen suport al professorat i als centres educatius. També destaquen la necessitat de prendre mesures urgents, començant per l'atenció a infants en escoles d'educació especial i en aquelles escoles ordinàries amb suports intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI) i d'anar incrementant la dotació fins a assolir les recomanacions del rati internacional d'infermeres a les escoles.

En aquest sentit, les entitats fan públic el seu posicionament i fixen un seguit de demandes:

Mentre professionals de la salut, autoritats sanitàries, educatives i socials fan tota mena de càbales, infants, familiars i mestres, però també infermeres i infermers, viuen situacions difícils i pateixen necessitats no satisfetes, que requereixen una solució immediata i preeminent.

Les infermeres orienten, guien i acompanyen les persones en tot el seu recorregut vital i ho fan proporcionant cures infermeres a la persona, la família i la comunitat. Els infants i els joves són subjecte d’atenció i intervenció de les infermeres. Les infermeres acompanyen l’infant i el jove, sa o malalt, en el seu procés de salut, i ho fan des d’un abordatge integral de les s eves necessitats a través d’activitats de caràcter assistencial, de prevenció i promoció de la salut.

Hi ha diversos perfils professionals que poden fer sinergia convenientment al servei del requeriments de cures dels infants i adolescents que atenen. Des de la infermera generalista a la infermera especialista –a l'escola principalment la infermera familiar i comunitària, la infermera pediàtrica i la infermera de salut mental– i la infermera experta, com està reconeguda la infermera escolar.

Des de la infermera generalista a la infermera especialista –a l’escola principalment la infermera familiar i comunitària, la infermera pediàtrica i la infermera de salut mental– i la infermera experta, com està reconeguda la infermera escolar. L’organització dels serveis al nostre sistema de salut i el compromís amb la salut dels membres de la comunitat educativa (infants, adolescents, famílies, mestres, personal d’administració i serveis, etc.), justifica tant infermeres generalistes com especialistes o expertes, perquè la salut escolar requereix una atenció especial.

Compromís amb la necessitat urgent d'afrontar el repte i l'obligació de millorar, en la mesura del possible, la salut en el context de les comunitats educatives en benefici de tots els nens i les nenes i el seu entorn significatiu, així com de contribuir a resoldre problemes que fan molt difícil que l'escola esdevingui de veritat inclusiva i disposi dels suports necessaris que garanteixin la igualtat d'oportunitats. Els infants no són ciutadans del futur, ho són del present.

És fonamental ser honest amb el diagnòstic de la situació per poder prendre les millors decisions per a la salut actual i futura dels escolars. Si la millor sortida és crear una xarxa específica d'infermeres escolars dedicades exclusivament a prestar atenció sanitària en les escoles o si, al contrari, les autoritats sanitàries han de posar els recursos perquè es respongui des dels equips d'atenció primària (EAP) dels centres de salut, no es pot banalitzar. Cal seure i debatre sense oblidar ningú i fugir de postures enrocades en un o altre sentit.

Si la millor sortida és crear una xarxa específica d'infermeres escolars dedicades exclusivament a prestar atenció sanitària en les escoles o si, al contrari, les autoritats sanitàries han de posar els recursos perquè es respongui des dels equips d'atenció primària (EAP) dels centres de salut, no es pot banalitzar. Cal seure i debatre sense oblidar ningú i fugir de postures enrocades en un o altre sentit. Els EAP tenen la responsabilitat i són competents per al desenvolupament de la salut comunitària, de la qual la salut escolar és una part fonamental, i probablement seria un greu error fragmentar l'atenció a la salut dels escolars creant una xarxa paral·lela i desvinculada de l’atenció primària de salut que aten habitualment i de manera continuada la salut d'aquests nens i de la comunitat educativa.

Actualment no es contemplen les necessitats actuals i els recursos són totalment insuficients. Les necessitats dels infants i adolescents, la família i l’entorn significatiu determina quin ha de ser el recurs més adient. El que cal aconseguir és que en funció d’aquests requeriments de cura, els nens i les nenes tinguin accessible una infermera a l’escola. De manera continuada els que ho requereixin i de manera programada quan sigui el cas.