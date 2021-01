Els infants no poden permetre’s un altre any d’escoles tancades

Amb l'inici del nou any i la represa de les classes després de les vacances d'hivern, la directora executiva de l'Unicef, Henrietta Fore, ha volgut fer pública una declaració en què alerta que, “a mesura que entrem en aquest any nou i la pandèmia del covid-19 i els casos segueixen creixent a tot el món, no hem d’escatimar esforços en mantenir les escoles obertes o prioritzar la reobertura de centres escolars". Malgrat que les proves aclaparadores del greu impacte que té el tancament de les escoles en la infància, i de la evidencia creixent que les escoles no afavoreixen el contagi, molts països han optat per mantenir-les tancades, en alguns casos, durant gairebé un any. Fore adverteix que l’efecte del tancament de les escoles –que en el pic de la pandèmia va afectar el 90% del estudiants de tot el món i va deixar més d’un terç dels estudiants sense accés a educació a distancia– ha sigut devastador.

En aquest primer període d'incidència de la pandèmia, el nombre d’infants sense escolaritzar es va incrementar en 24 milions, fins un nivell mai vist abans i en una reducció de la qual s’havia treballat durament. "La capacitat dels infants per llegir i escriure, així com les seves habilitats matemàtiques, s’ha deteriorat, i les competències que necessiten per desenvolupar-se en l’economia del segle XXI han disminuït", adverteix Henrietta Fore.

L'impacte en la infància en risc

La directora executiva de l'Unicef alerta que "la salut, el desenvolupament, la seguretat i el benestar dels infants està en risc" i que "els més vulnerables són els que més pateixen l’impacte d’aquestes mancances". "Així, sense menús escolars, els infants estan passant gana i la seva nutrició empitjora. Sense interacció diària amb els seus companys, i havent vist reduïda la seva mobilitat, estan perdent la forma física i ja mostren signes d’angoixa mental. Sense la xarxa de seguretat que l’escola pot oferir, són més vulnerables a l’abús, al matrimoni infantil i al treball infantil". És per això que, per a l'Unicef, el tancament de les escoles ha de ser l’últim recurs, després que s’hagin considerat totes les altres opcions.

Per a l'Unicef, el tancament de les escoles ha de ser l’últim recurs

L’avaluació de risc de transmissió a nivell local hauria de ser determinant en les decisions que fan referència a les escoles. "Cal evitar el tancament de les escoles a nivell nacional sempre que sigui possible", insisteix la directora executiva de l'Unicef. On hi hagi alts nivells de transmissió comunitària, on els sistemes sanitaris estan sota una pressió extrema i on el tancament de les escoles es consideri evitable, cal implementar mesures de salvaguarda. Això inclou garantir que els infants que corren el risc de patir violència a les seves llars i els que depenen dels menús escolars i els pares i mares dels quals són treballadors essencials tinguin la possibilitat de seguir amb l’educació a les aules.

En cas de confinaments, les escoles han d'estar entre les primeres a reobrir un cop les autoritats comencin a aixecar les restriccions. Cal donar prioritat a les classes de recuperació per garantir que els infants que no han pogut estudiar a distància no es quedin enrere. Segons Fore, "si els infants s’enfronten a un altre any de tancament d’escoles, els efectes tindran repercussió en les generacions futures”.